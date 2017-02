Garmisch-Partenkirchen Towerstars: Starkes Spiel mit glattem Sieg

Die Ravensburger Towerstars besiegen Riessersee mit 4:0, sichern Pre-Play-Zone immer mehr ab. Langmann mit erneutem Shut-out.

Eishockey-DEL-2: Ravensburg Towerstars – SC Riessersee 4:0 (1:0, 2:0, 1:0). – Die Ravensburg Towerstars hatten dank des Auswärtssieges in Weißwasser zwei Tage zuvor viel Selbstvertrauen getankt. Das war bei diesem starken Gegner am Sonntag auch dringend notwendig.

Zwar hatten die Towerstars in den ersten Minuten mehr Druck und durch Mathieu Tousignant nach fünf Minuten die erste Möglichkeit, danach hatten die Gäste aus Garmisch doch einige Zeit mehr vom Spiel. Sie checkten früh vor und wenn sich der SC Riessersee einmal im Ravensburger Drittel festgesetzt hatte, bekam Towerstars-Torhüter Jonas Langmann viel Arbeit. Auffallend war, dass das Spiel mit rekordverdächtig wenigen Unterbrechungen lief. In der 16. Minute war das freilich anders. Da stoppte der erste Torjubel das Geschehen. Mit nur drei Stationen hatten sich die Gastgeber ins gegnerische Drittel gekontert, dann belieferte Mathieu Tousignat seinen Kollegen Ivan Rachunek mit einem präzisen Rückpass in den Lauf und der Puck schlug unter der Latte zum 1:0 ein. „Wichtig war im ersten Drittel, dass wir die Druckphase der Garmischer gut überstanden haben. Da war sich für die Drecksarbeit in der Defensive wirklich niemand zu schade“, lobte Trainer Toni Krinner sein Team.

Kurz vor der ersten Pause setzte es für die Gäste noch eine Strafzeit und die Towerstars konnten in numerischer Überzahl den zweiten Spielabschnitt beginnen. Dieses Powerplay blieb zwar ungenutzt, allerdings folgte nur eine halbe Minute später der nächste Regelverstoß des SCR. Diesmal ließen sich die Towerstars mit schnellen und direkten Pässen nicht zweimal bitten und Adam Lapsanksy drosch die Scheibe vom rechten Bullykreis aus volley in die Maschen. Jetzt spielten sich die Oberschwaben unter den Anfeuerungen der 2353 Zuschauer in einen regelrechten Rausch und nur zweieinhalb Minute später war sogar das 3:0 perfekt. Im entscheidenden Moment hatte sich Brian Roloff gelöst und ließ Gäste-Keeper Matthias Nemec nicht den Hauch einer Chance. Weitere zwei Minuten später hatte Stephan Vogt bei einem 3:1-Konter das 4:0 auf dem Schläger. Dieses Mal blieb Nemec Sieger. In der 35. Minute zappelte der Puck aber tatsächlich im Netz der Gäste. Allerdings war der Stock von Vincenz Mayer beim Ablenken des Pucks eindeutig zu hoch. Der Videobeweis untermauerte klar die Einschätzung des Hauptschiedsrichters und auch der meisten Zuschauer. Die Szene hatte Signalwirkung. Die Gäste drückten, fanden jetzt plötzlich wieder den Faden und die Towerstars forderten ihren Torhüter mit teils leichtsinnigen Pässen in der eigenen Zone mehrfach heraus, die zweite Pausensirene kam da durchaus zur rechten Zeit.

Im Schlussabschnitt brannte nicht mehr viel an. Zwar hatten die Gäste Möglichkeiten, sich mit einem Treffer wieder ins Spiel zu bringen. Doch Ravensburg gab das Match jetzt zu keinem Zeitpunkt mehr aus der Hand. Als Max Brandl vier Minuten vor Schluss ein Sprintduell gewann und Nemec trocken mit der Rückhand zum 4:0 vernaschte, war der Sieg perfekt. „Vielleicht spiegelt das Ergebnis in dieser Höhe nicht ganz die Verhältnisse wider, aber das war vom gesamten Team eine starke und geschlossene Leistung“, freute sich Toni Krinner über den zweiten glatten Wochenendsieg. – Tore: 1:0 (15:23) Rachunek (Tousignant, Lapsansky), 2:0 (03:57) Lapsansky (Sturm, Rachunek, 5:4), 3:0 (06:38) Roloff (de Paly, Hauner), 4:0 (56.09) Brandl (Slavetinsky, Kolb). – Strafminuten: Towerstars 4, Riessersee 8. – Zuschauer: 2353.