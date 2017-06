Regionalsport See Ost Top besetzter Zeppelin-Cup in Friedrichshafen

32 Tennisdamen und 32 -herren sind von Freitag bis Montag am Start. TC Friedrichshafen richtet ein hochkarätiges DTB-Ranglistenturnier aus.

Tennis: (wk) Das DTB-Ranglistenturnier des Tennisclubs Friedrichshafen am Pfingstwochenende ist topbesetzt, sowohl das 32er-Hauptfeld bei Damen als auch bei den Herren um den Zeppelin-Cup. Diese Meldeergebnisse, insbesondere bei den Herren, stellt den Hauptsponsor Zeppelin AG sowie die Organisatoren des Veranstalters, allen voran Oberschiedsrichter und Organisator Marc Baumann, sehr zufrieden. Schon heute Nachmittag kämpfen 21 Spieler aus nah und fern um die acht Qualifikationsplätze für das 32er-Hauptfeld. Am Samstag beginnt dann um 10 Uhr das Achtelfinale bei den Herren und um 13 Uhr das der Damen um ein ansehnliches Preisgeld.

Die Nummer 1 des Turniers besetzt in diesem Jahr Christian Haupt (DTB 97), der seit Anfang Mai als Trainer beim TC Friedrichshafen arbeitet und neben dem deutschen Ü-30-Meistertitel auch die 17-malige sächsische Meisterschaft auf seiner Erfolgsliste hat. An Nummer 2 des Zeppelinturniers ist Noah Rockstroh (DTB 128) aus Markdorf gesetzt, der als Titelverteidiger auf die Anlage am Strandbad kommt. An Position 3 der Setzliste firmiert Rodrigo Arus (DTB 162) vom Tennisclub Stockach. Julian Klose vom gastgebenden TCF (DTB 231) hat die Setznummer vier inne. Zehn weitere Ranglistenspieler und die anderen Teilnehmer werden es diesen vier nicht leicht machen, ihre Position zu verteidigen.

Bei den Damen ist die Qualität unter den 32 Hauptfeldspielerinnen sogar in der Spitze noch ein Stück besser als bei den Herren. Ellen Linsenbolz (DTB 74) vom SSC Karlsruhe führt die Setzliste an. Ihr folgen Janina Berres (DTB 115) aus Ludwigshafen-Oppau, Sylva Himper (DTB 263) aus Böblingen und Pia Schwarz (DTB 275) aus Villingen. Mit Spannung erwartet der Veranstalter auch die Nummer 7 des Turniers, Miruna Vasilescu, die noch in der vorigen Saison das Trikot des TC Friedrichshafen getragen hat und jetzt in Ulm spielt.

Am Pfingstsonntag sind die Viertel- und Halbfinals angesetzt. Diesmal beginnen die Damen um 10 Uhr und die Herren folgen um die Mittagszeit. Pfingstmontag ist Finaltag. Die Damen spielen ihre Siegerin um 11 Uhr aus, während das Herrenfinale auf 13.30 Uhr angesetzt ist.

Rund um diese beiden Ranglistenturniere finden noch Herren-B undC-Konkurrenzen und sogenannte Leistungsklassenturniere der Seniorinnen und Senioren statt, sodass die Anlage des Tennisclubs an diesem Pfingstwochenende voll ausgelastet sein wird.

Der Terminplan des Zeppelinturniers

Heute, Qualifikation ab 15.30 Uhr

Samstag, ab 10 Uhr Achtelfinale Herren, ab 13 das der Damen

Sonntag, Viertel- und Halbfinale ab 10 Uhr bei den Damen, danach um die Mittagszeit die der Herren.

Montag, Finale der Damen um 11 Uhr, Finale Herren um 13.30 Uhr.

Außerdem finden am Wochenende auf der Anlage des TC Friedrichshafen Ranglistenturniere der Herren B und C statt sowie Leistungsklassewettbewerbe der Senioren.