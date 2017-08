Radsport Top-Ergebnis für Daniel Anger bei WM

Der Weingartener wird sensationeller 18. in der Mountainbike-Disziplin Four-Cross und schneidet als drittbester Deutscher in Italien ab

Daniel Anger hat am Wochenende bei den Weltmeisterschaften in der Mountainbike-Disziplin Four-Cross (4X) mit einer starken Leistung überzeugt. Der aus Weingarten stammende Radsportler landete sensationell auf Platz 18. Damit hat er in Val di Sole (Italien) nicht nur alle Erwartungen übertroffen, sondern als drittbester Deutscher auch seine Nominierung ins Nationalteam mehr als gerechtfertigt.

Bereits in der Qualifikation am Donnerstag fuhr das Muskelpaket auf Rang 21 und war somit schon einmal im Achtelfinale mit 32 Fahrern. Im vergangenen Jahr war der sympathische Sportler noch an dieser Hürde gescheitert. Das Ziel, besser als im Jahre 2016 abzuschneiden, war also erreicht. „Das war einfach genial“, fieberte der 25-Jährige dem nächsten Tag entgegen. „Die besondere Atmosphäre, die bei einer WM überall zu spüren ist“, sorgte bei Daniel für eine Extraportion Motivation, „denn am Tag darauf noch einmal starten zu dürfen, ist echt der Hammer!“ Der Austragungsort erwies sich zudem als Publikumsmagnet. Der Veranstalter legte die Titelkämpfe in die Abendstunden. Für die 4X-Fahrer ist dies eher ungewöhnlich, aber dafür säumten zahlreiche Zuschauer die mit Flutlicht hell erleuchtete, zirka 600 Meter lange Strecke, die mit spektakulären Doppelsprüngen und Steinfeldern eine echte Herausforderung an die Biker stellt.

Im vierten von acht Achtelfinalrennen war Daniel Anger mit am Start. Die beste Linie, die er durch den Parcours fahren will, hat er sich im Training und bei intensiven Besichtigungen eingeprägt. Jetzt nur noch einen guten Start hinlegen, und dann ist sogar das Viertelfinale in Reichweite. „Zweiter in meinem Lauf zu werden, das sollte doch zu schaffen sein“, feuerte er sich in Gedanken an. Mit dem neuen Bike steht er mit seinen drei Kontrahenten an der Rampe, die natürlich alle das gleiche Ziel verfolgen. Dann fällt der Startschuss.

Ein zu fester Tritt bei der zweiten Pedalumdrehung – und die Haftung mit dem Gelände war dahin. „Ich hatte einfach zu wenig Gewicht auf das Hinterrad verlagert“, beschreibt er die Zehntelsekunde, die ihm möglicherweise den Einzug unter die besten sechszehn gekostet hat. „Sch… dachte ich mir, jetzt fährst du hinterher“, ärgerte er sich in diesem Moment über sein Missgeschick. Doch der Blondschopf bestreitet ein beherztes Rennen und kann sogar noch einen Konkurrenten nicht nur ein-, sondern sogar überholen. Im Zielspurt fehlte ihm lediglich eine Radlänge zum Erreichen der nächsten Runde. Nach der ersten Enttäuschung über das durchgedrehte Hinterrad huschte wieder ein Lächeln in sein Gesicht. „Alles in Allem kann ich doch zufrieden sein“, klingt sein Fazit zwei Tage später schon wieder gut gelaunt. Als drittbester Deutscher bei den Weltmeisterschaften hat er wahrlich überzeugt.

Der Titel ging an den Schweden Felix Beckeman vor dem Franzosen Quentin Derbier und dem Italiener Giovanni Pozzoni.