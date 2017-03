Tolle erste Ailinger Halbzeit

Handball-Bezirksligaderby mit 19:17 gewonnen. Handballerinnen der HSG Friedrichshafen-Fischbach wachen erst nach der Pause auf, ihre Aufholjagd ist nicht von Erfolg gekrönt.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TSG Ailingen – HSG Friedrichshafen-Fischbach 19:17 (15:6). – Die Bezirksligahandballerinnen der TSG Ailingen haben am vergangenen Wochenende eine Reaktion auf die deutliche Niederlage gegen BW Feldkirch gezeigt. Nach einer überragenden ersten Ailinger Halbzeit im Stadtderby gegen die HSG Friedrichshafen-Fischbach blieb die Aufholjagd der Gäste dieses Mal unbelohnt. „Ich kann mir nicht erklären, woran es liegt, dass wir unsere Leistung nicht sechzig Minuten lang abrufen können“, sagte Damir Turnadzic, der Trainer der HSG, nach der Partie ein wenig ratlos.

Nach anfänglichem Abtasten der beiden Mannschaften waren es die Gastgeberinnen, welche besser ins Spiel kamen. Im Angriff leistete sich die HSG einige technische Fehler, welche die TSG-Handballerinnen zu nutzen wussten. Alleine Torhüterin Nadine Rölli, die der TSG in der Anfangsphase einige freie Würfe nahm, hielt ihre Mannschaft im Spiel. „Ich rechne meiner Mannschaft diese Leistung der ersten Halbzeit hoch an“, lobte TSG-Trainerin Andrea Vogel. „Die Mädels haben eine sehr starke Abwehr gespielt, den Spielfluss der Friedrichshafenerinnen unterbrochen.“

Bereits in der achten Minute (0:3) sah sich deshalb Damir Turnadzic gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. „Ich habe versucht, meine Mannschaft wach zu rütteln. Leider sind meine Worte nicht so richtig angekommen.“ Während die HSG kein Mittel gegen die gute TSG-Defensive fand, gelang den Gastgeberinnen im Angriff fast alles. Folgerichtig setzte sich die TSG Tor um Tor ab. Mit einem deutlichen Vorsprung ging die Heimmannschaft in die Pause.

Nach einer deutlichen Kabinenansprache kamen die HSG-Handballerinnen klar besser in die Partie. Dies war vor allem dem Umstand geschuldet, dass HSG-Torhüterin Nadine Rölli ihr Tor vernagelte und bis zur 50. Spielminute lediglich einen Treffer zuließ. „Großes Lob an die HSG-Torhüterin, sie hat ein ganz großes Spiel gemacht und meiner Mannschaft einige freie Würfe genommen“, lobt TSG-Trainerin Andrea Vogel. Bis zu diesem Moment war die HSG bereits auf zwei Treffer herangekommen. Andrea Vogel: „Mir war klar, dass wir das Niveau der ersten Halbzeit keine sechzig Minuten durchhalten können, trotzdem ist meine Mannschaft immer wieder zurückgelaufen und hat weiter gekämpft.“

Doch auch die HSG-Mädels wollten sich nicht geschlagen geben. Mit Moral und Kämpferherz ließen sie den Vorsprung in der zweiten Halbzeit Tor um Tor schmelzen. Dann aber hielt TSG-Torhüterin Maren Kolb zwei Strafwürfe in Folge und verhinderte damit den drohenden HSG-Ausgleich. Die TSG-Handballerinnen brachten ihren Vorsprung über die Zeit, und sie durften sich über einen Heimsieg freuen.

„Meine Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit eine tolle Leistung abgerufen. Vor allem Nadine hat im Tor eine überragende Leistung gezeigt“, fasst der HSG-Trainer den zweiten Spielabschnitt des Derbys zusammen. „Wir konzentrieren uns jetzt auf das letzte Spiel am Wochende in Fischbach. Daheim sind wir ungeschlagen und wollen es auch bleiben.“

TSG Ailingen: N. Kramer, Kolb (beide Tor), Höhn (8/3), K. Kramer (4), Khater (4), Mitsching (2), Schulle (1), Meschenmoser, Egner, Divy, Huber, Katzenmaier, Knoblauch.

HSG FN-Fischbach: Rölli, Amann (beide Tor), Müller (4), Feßler (4), Stellmacher (2), Pechar (2), Winghardt (2), K. Diemer (1), Henrichs (1), Münzer (1), Scharr, D. Diemer, Haid, Heim.