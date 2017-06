Regionalsport See Ost Tolle Aufholjagd von David List

Friedrichshafener Mountainbiker des Lexware Teams stürzt zweimal in Gränichen und fährt in der Schweiz dennoch noch auf Rang vier vor.

Mountainbike: David List vom Lexware Mountainbike Team hat im Rennen der UCI-Junior-Serie im Schweizer Gränichen nach einer starken Aufholjagd noch Platz vier belegt. Gezeichnet protokollierte er im Schatten sein Rennen. Nicht nur die Hitze hatte gezehrt, das rechte Knie war blutig und zudem mit Sandkörnern verklebt. Zwei Stürze hatte er sich erlaubt, einer davon verwehrte ihm den Kampf ums Podest, vielleicht sogar um den Sieg.

Der Friedrichshafener stürzte in der ersten Runde in einer Schotterkurve in der Gränicher Kiesgrube und verlor den Anschluss. „Das habe ich ein wenig unterschätzt“, bekannte er. Aber, so List, er sei am Start auch nicht gut weg gekommen. „Alle wollten am ersten Berg schnell sein, für mich etwas zu schnell.“ So wurden nach der ersten Runde 40 Sekunden Rückstand auf die Spitzengruppe gemessen. David List war dabei, sich durchs Feld zu arbeiten.

Am Asphalt-Berg zu Beginn jeder Runde kassierte er meist gleich mehrere Konkurrenten und in der Schlussrunde war er an vierter Stelle angekommen. Dabei war er lange Zeit genauso schnell unterwegs wie das Spitzentrio, das durch eine Attacke des späteren Siegers Jofre Cullell (1:09:36) gesprengt wurde.

In der Schlussrunde hängte List seine Konkurrenten in der Verfolgergruppe ab und sicherte sich trotz eines zweiten Sturzes unweit des Ziels den vierten Rang. „Ich bin nicht unzufrieden. Die Stürze sind natürlich blöd, aber ich hatte Druck und konnte mich schön nach vorn arbeiten“, zeigte er sich gezeichnet, aber nicht unzufrieden.