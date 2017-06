Regionalsport See Ost Tobias Ullmann ist Landesmeister

Sieben Brochenzeller Schützen zielen erfolgreich mit dem Feld- und Blankbogen. Fünf Medaillen an "Württembergischen" in Magstadt geholt.

Bogenschießen: (nu) Bei der württembergischen Meisterschaft im Feldbogenschießen waren am vergangenen Wochenende in Magstadt sieben Schützen des SV Brochenzell am Start. Und die kehrten mit reichlich Edelmetall zurück. Einmal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze lautete ihre Bilanz.

Bei herrlichem Sommerwetter galt es für die 170 Teilnehmer, in den verschiedenen Wertungsklassen 24 Scheiben mit bekannten und unbekannten Entfernungen zu treffen. Am Samstag waren die Blankbogenschützen am Start. In der Jugendklasse verteidigten Tobias Ullmann und sein Vereinskamerad Tamino Offermann ihre Erfolge aus dem Vorjahr souverän. Sie belegten erneut die Plätze eins und zwei. Landesmeister mit 245 Ringen wurde Tobias Ullmann, Tamino Offermann mit 237 Vize-Meister.

Ebenfalls Silber gewann Angelika Ullmann mit 245 Ringen bei den Blankbogen, Damen. Eine weitere Silbermedaille erkämpfte Jürgen Offermann (268) in der Blankbogen-Herrenklasse. Gefolgt von Thomas Zäh mit 255 Ringen auf dem dritten Platz. Vervollständigt wurden diese tollen Ergebnisse mit dem hervorragenden fünften Platz von Olaf Nessensohn (235). Am Sonntag ging Roman Hartmann in der Visier-Herrenklasse auf den Parcours. Er belegte in einem starken Teilnehmerfeld mit 296 Ringen den sechsten Platz.