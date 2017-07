Regionalsport See Ost Tobias Ullmann ist Deutscher Meister

Der jugendliche Brochenzeller holt Gold mit dem Feldbogen. Angelika Ullmann zielt sich bei den Damen in Hohegeiß erneut in die Top Ten.

Bogenschießen: (nu) Zur deutschen Meisterschaft im Feldbogen hatten sich vom SV Brochenzell die beiden Blankbogenschützen Angelika und Tobias Ullmann qualifiziert. Sie traten vergangenes Wochenende in Hohegeiß/Harz unter 250 Startern in den verschiedenen Wertungsklassen an. Tobias schoss gleich an seiner ersten Meisterschaft den Vogel ab und holte Gold in der Jugendklasse. Angelika Ullmann gehört nun seit Jahren zu den Besten in Deutschland und wurde in der Damenklasse Neunte.

An zwei Tagen mussten die Wettkämpfer auf 48 Scheiben mit Entfernungen zwischen fünf und 50 Metern schießen. Je drei Pfeile sind dabei pro Scheibe abzugeben. An beiden Wettkampftagen waren die Schützen jeweils auf einer Schleife von rund vier bis fünf Kilometern gut sechs Stunden unterwegs und mussten die unterschiedlichsten Situationen mit bergauf-/bergab-Schüssen und verschiedensten Lichtverhältnissen meistern.

Für Tobias Ullmann war es die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft, Angelika hatte sich bereits zum sechsten Mal qualifizieren können. Aber nichtsdestotrotz lieferte Tobias ein sensationelles Ergebnis ab. Mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 248 Ringen führte er nach dem ersten Tag in der Blankbogen-Jugendklasse vor Fabian Huber aus Oberotterbach (235). Angelika fand nicht so recht in den Wettkampf und lag bei den Blankbogen-Damen mit 226 Ringen auf Position elf. Am zweiten Wettkampftag konnte sie sich mit einem sensationellen Ergebnis von 281 Ringen dann enorm steigern und sich mit 507 Gesamtringen noch auf den neunten Rang vorschieben. Auch Tobias legte am zweiten Tag nochmals zu. Er übertraf seine Bestmarke vom Vortag um weitere 28 Ringe und schoss 276 Zähler. Damit sicherte er sich mit insgesamt 524 Ringen den Deutschen Meistertitel. Bei der Siegerehrung am Abend durfte er die Goldmedaille in Empfang nehmen. Ein riesiger Erfolg für den jungen Brochenzeller.