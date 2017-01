Tischtennisdamen fordern die Herren beim Dreikönigsturnier heraus

Der SV Ettenkirch veranstaltet am Samstag sein 23. Dreikönigsturnier für 2er-Mannschaften. 144 Spieler sind in der Ludwig-Roos-Halle am Start.

Tischtennis: Heute richtet die Tischtennisabteilung des SV Ettenkirch das 23. Dreikönigsturnier aus. Das traditionelle Kräftemessen der 2er-Mannschaften. Dessen Ergebnis hat zwar keinen Einfluss auf die TTR-Rangliste, wird von den besten Tischtennisakteuren der Region aber dennoch gerne genutzt, um sich für die anstehende Liga-Rückrunde den letzten Schliff zu holen.

So ist es dem SV Ettenkirch auch dieses Jahr wieder gelungen, hochkarätige Mannschaften für das Turnier zu gewinnen. Die Titelverteidiger der Herren 1, Nico Vasdaris (TTC Singen) und Christoph Dreier (SV Deuchelried), treten in diesem Jahr erneut an, um das begehrte Preisgeld abzustauben. Hier könnten die eigenen Teamkollegen des SV Deuchelried, Marc Metzler und Thomas Brüchle, jedoch etwas dagegen haben. Ein Wörtchen um den Sieg mitreden werden sicherlich auch die beiden Spieler von Gastgeber SV Ettenkirch, Bernd Schröder an der Seite von Peter Skulski (TSV Dettingen) sowie Michael Romer mit Karl Dachs (TTF Altshausen).

Peter Fuchs vom SV Deuchelried konnte im vergangenen Jahr mit seinem Vereinskollegen Florian Joos die Herren-2-Konkurrenz gewinnen. Da Florian nun bei den Herren 1 antritt, hat sich Peter mit Dirk Bernhard einen weiteren starken Partner aus dem eigenen Verein zur Mission Titelverteidigung bei den Herren 2 mobilisiert. Für die letztjährigen Dritten, Richard Pfeifer (SV Ettenkirch) und Wolfgang Assfalg (TTF Altshausen), stehen die Chancen, das Vorjahresergebnis zu toppen, auch bestens.

Vom TSV Meckenbeuren sind die beiden Titelverteidiger der Herren 3, Florian Senf und Fabian Klischies, ebenfalls wieder am Start. Ernst zunehmende Gegner werden hier die beiden Frauenpaarungen von Janine Hafner und Silvia Breyer (beide SV Amtzell) sowie Tabea Lieble (SV Deuchelried) und Saskia Hamel (TSV Herrlingen) sein. Die Klasse 4 ist erfreulicherweise durch viele Damenmannschaften geprägt. So werden Julia Holst und Bärbel Wahl (beide TSV Meckenbeuren) sowie Corinna Wiedemann mit Simone Sutter (beide SV Amtzell) den Herren um beispielsweise Sebastian Rösenberg (SV Ettenkirch) und Tobias Herrmann (SSV Kau) den Tag so schwer wie möglich machen.

Das Turnier wird, das kann man bereits heute schon sagen, wieder ein Riesenerfolg werden. 72 gemeldete Teams, also 144 Spielerinnen und Spieler, werden dieses Jahr an 15 Tischtennisplatten an den Start gehen. Besonders erfreulich ist die große Resonanz der antretenden Damen, die es, obwohl es keine ausgewiesenen Damen-Klassen gibt, mit den Männern aufnehmen und hochklassigen Tischtennissport bieten werden. Der SV Ettenkirch lädt herzlich zum Zuschauen und Anfeuern ein. Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt.