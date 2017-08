vor 55 Minuten SK Regionalsport See Ost Tim Zimmermann wird Zweiter mit dem Mountainbike

Am vergangenen Wochenende hat Tim Zimmermann an einem weiteren Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen. Aber nicht in seinem Audi RS3 LMS. Der Langenargener startete im Team von Sponsor Borbet beim 24-Stunden-Mountainbike-Rennen „Rad am Ring“ und durfte sich über Rang zwei in seiner Wertung freuen.