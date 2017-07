Regionalsport See Ost Tim Zimmermann fehlen die Worte

Motorsportler erneut im Pech. Technikprobleme und eine Strafe kostet den Langenargener Top-Platzierung beim ADAC TCR Germany in Zaandvort.

Motorsport: Der Dünenkurs in Zandvoort begrüßte am vergangenen Wochenende die Fahrer der ADAC TCR Germany zur Saisonhalbzeit. Für Tim Zimmermann kehrte auch an der Nordseeküste keine Ruhe in ein bisher turbulentes Jahr ein. Der Audi-Pilot zeigte eine unglaubliche Aufholjagd, die bleibt am Ende aber unbelohnt.

Als Fünfter in der ADAC TCR Germany reiste der 20-jährige Langenargener zum vierten Saisonrennen nach Zandvoort. An den 4307 Meter langen Kurs hatte der Youngster beste Erinnerungen, und er wollte wieder voll attackieren. Das freie Training verliefen für ihn vielversprechend und so ging er hoch motiviert ins Qualifying. Doch eine gebrochene Antriebswelle raubte ihm alle Chancen. „Wann habe ich das ganz Pech endlich aufgebraucht?“, fragte er sich im Ziel. Mit Startposition 37 und 39 hatte Tim Zimmermann eine denkbar schlechte Ausgangslage für die beiden Wertungsläufe.

Im ersten Durchgang zeigte er seine mentale Stärke. Hoch motiviert stürmte Tim in den 30 Rennminuten durch das hochkarätige Tourenwagenfeld und sah die Zielflagge als sensationeller Sechster – damit verbesserte er sich in der Meisterschaft auf Rang zwei. „Ich sage immer, man darf nicht aufgeben“, strahlte der Audi-Fahrer im Ziel. Seine Freude verflog schnell. Eine anschließende Zeitstrafe warf ihn auf Platz 17 zurück. „Angeblich soll ich unter Gelber Flagge überholt haben, auf den Aufnahmen der Race-Control war der Fall leider nicht eindeutig zu erkennen“, erklärte der Fahrer der Renngemeinschaft Graf Zeppelin Friedrichshafen im Anschluss.

Im Sonntagrennen wiederholte Tim seine starke Vorstellung vom Samstag. Aber der Wettbewerb war für ihn kurz vor dem Ziel beendet. Mit einem defekten Turbo rollte sein Auto ins Aus. „Jetzt fehlen sogar mir die Worte. Ich habe langsam keine Lust mehr auf diese zahlreichen Rückschläge. Wir sind sehr schnell und unter normalen Umständen wäre ich auf den Top-Rängen in der Gesamtwertung“, klagte Tim Zimmermann.

In zwei Wochen geht es für den Fahrer des Teams Target Competition weiter. Dann gastiert die ADAC TCR Germany auf dem Nürburgring. Vielleicht kehrt dort ja Ruhe ein, wird ein turbulentes Motorsport-Halbjahr in der Eifel beendet.