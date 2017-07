Regionalsport See Ost Tim Nuding gewinnt das Hauptrennen in Ettenkirch

Tim Nuding gewinnt das Hauptrennen in Ettenkirch

Radsport: Abgesehen vom Wetter war die 7. Etappe des Interstuhl-Cups, die wieder in Ettenkirch ausgetragen wurde, eine spannende und im wahrsten Sinne des Wortes „runde“ Sache: Es gab spannende Positionskämpfe, „Radsport aus dem Lehrbuch“, einen siebten Platz für Otto Schädler im ersten Rennen und ein überzeugendes Führungstrio im Eliterennen, aus dem ein überglücklicher Tim Nuding (Ottenbach) als Sieger hervorging. Und es gab – ausgerechnet in der halben Stunde, in der es wieder zu regnen begonnen hatte – glückliche Gesichter bei allen 13 Radsport-Debütanten.

Im ersten Rennen der Frauen, Senioren und Jugendlichen wurde schon in der zweiten von 23 Runden (40,25 km) attackiert, sodass das Feld sich sofort teilte. Vorn der immer wieder im Wind fahrende Otto Schädler mit sechs weiteren Ausreißern, dahinter ein sieben Mann starkes Verfolgerfeld, dann die Abgesprengten. Die Favoriten des Rennens und einzigen Punkteträger, Frank Pfeifer (Ravensburg), Alexander Mohr (Kirrlach) und Marcus Keller (Villingen), erreichten den zweiten, dritten und vierten Platz. Sieger wurde Jugendfahrer Nick Hartmann (Öschelbronn). Otto Schädler wurde im Sprint geschlagen, Lutz Geisler 16., Christian Weber 17. und Jannik Huhn 20.

Im „Kleinen Finale“ der Elite C, U 23, Junioren und Senioren II wurde weniger attackiert, und so kam ein größeres Feld aus 17 Fahrern fast zeitgleich ins Ziel – in der Punkte- und Spurtentscheidung siegt Timo Röcker (Onstmettingen) vor Wolfgang Liebl (Ottenbach) und Daniel Hentschel (Empfingen).

Vor allem im Schülerrennen der U 13 und U 15 machte sich das unsichere Wetter bemerkbar – nur acht Rennfahrer waren erschienen und machten in einem „unspektakulären Rennen“ die Sieger aus. Es gewann Hanna Höfer (Zollern Alb) vor Vereinskamerad Luca Stepins und Felix Wörner (Öschelbronn). In der U 15 siegte Tilmann Sarnowski (Öschelbronn).

Der Höhepunkt des Tages, das Eliterennen über 40 Runden (70 km) sollte sich zu einem Radsportkrimi erster Güte entwickeln: Noch vor der ersten Wertung rissen Benjamin Stauder (Stegen) und Philipp Petzold (Ottenbach) aus, vergrößerten ihren Abstand bis auf 22 Sekunden und gewannen die erste Punktwertung. Dann ließen sie sich vom Feld einholen, und so mancher Zuschauer fragte sich, ob sie ihr Pulver verschossen hätten. Zumal sich wenig später ein neues Führungstrio lösen konnte.

Es bestand aus Tim Nuding (Ottenbach), Stefan Huggenberger (Lauingen) und Fabio Nappa (Öschelbronn). Sie ließen es nun wirklich krachen, harmonierten phantastisch in der Führungsarbeit ab und machten alles richtig. Zum Schluss des Rennens betrug ihr Vorsprung mehr als zwei Minuten und beinahe hätten sie das Feld überrundet. Sie heimsten alle weiteren Wertungspunkte ein – fürs Feld blieben die „Brosamen“ in Form eines Wertungspunkts für den jeweils Vierten. Am Schluss siegte Nuding vor Huggenberger und Nappa – die beiden „Anfangsausreißer“ gewannen immerhin den Sprint des Feldes und wurden Vierter (Stauder) und Fünfter (Petzold). Mit einem Schnitt von 42,4 km/h ein rasanter Tagesabschluss!