Regionalsport See Ost Thilo Späth baggert in Friedrichshafen im LBS-Cup-Sand

Libero des VfB Friedrichshafen tritt mit Sebastian Schwarz am Wochenende an. Deutsche Juniorenmeister bei den Beach Days in Friedrichshafeen dabei. Illustres Feld an der Uferpromenade.

Beachvolleyball: In Friedrichshafen geht es seit Dienstag bei den Stadtwerk am See Beach Days rund. Doch der sportliche Höhepunkt kommt erst noch. Er steht am Samstag und Sonntag mit dem LBS Cup auf dem Programm. Mittlerweile ist die Teilnehmerliste komplett und man kann mit Verlaub sagen, dass es sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ein illustres Feld gibt. Ganz nebenbei geht es um wichtige Punkte in der der zweitgrößten Beachvolleyball-Serie von Deutschland sowie für die deutsche Rangliste.

Bei den Männern darf man mit der lokalen Brille vor allem auf das Duo Thilo Späth und Sebastian Schwarz gespannt sein. Der Libero des Bundesligateams des VfB Friedrichshafen tritt mit dem 157-fachen Nationalspieler an. Der Außenangreifer, der von 2005 bis 2007 für den VfB geschmettert hatte, ist seit 2014 in Polen aktiv ist. Thilo Späth ist bei den Friedrichshafenern Publikumsliebling, war Vize-Europameister in der U 18 im Beachvolleyball und hat in den vergangenen Jahren im Sand schon öfters seine Klasse bewiesen. Über Sebastian Schwarz könnte man viel erzählen. 2014 holte er mit der Nationalmannschaft Bronze bei der Weltmeisterschaft, außerdem war der Außenangreifer schon bei Olympia 2012 Fünfter und Champions League Sieger mit dem VfB Friedrichshafen 2007. Mit einer Wildcard sind die beiden ins Feld gerutscht und lediglich an Platz neun gesetzt. Beide wollen aber sicher viel weiter nach vorn kommen.

Doch das wird in diesem illustren Feld schwer werden. Janis Hopt ist mit Manuel Harms, beide ehemalige Youngstars, an Nummer eins gesetzt. Doch sie haben bislang noch nicht viel zusammengespielt. Janis Hopt war am Anfang der Saison unter anderem zwei Mal mit der Friedrichshafener Volleyball-Legende Burkhard Sude im Einsatz. An Position zwei gesetzt und durchaus Favoriten auf den Turniersieg sind Dan John und Simon Kulzer. Beide sind erst kürzlich deutsche Meister der U 20 geworden und perfekt eingespielt. Aus Friedrichshafener Sicht außerdem interessant ist das Abschneiden des YoungStars-Spieler Niklas Stooß, der zusammen mit August Sigle hinter Späth/Schwarz auf Platz zehn der Setzliste steht.

Im Damenfeld sind die Top sieben der LBS-Cup-Wertung am Start. Damit ist eine große Leistungsdichte gewährleistet. Allerdings sieht die Setzliste ganz anders als die LBS-Cup-Wertung. Die jungen Julika Hoffmann und Marie Koloseus aus Stuttgart sind an Nummer 1 gesetzt, weil sie bereits auf der smart Beach Tour im Einsatz waren, ebenso wie die Konstanzerinnen Marie Dinkelacker und Britta Steffens. Vor allem Dinkelacker wird zahlreiche Fans haben, sie ist in Friedrichshafen Lehrerin. Das führende Duo in der LBS-Cup-Wertung, Natalie Welsch und Stefanie Kögel aus Baustetten, sind im Turnier auf Platz drei gesetzt.

Gespielt werden die meisten Spiele in der Beach-Arena direkt auf der Promenade mit Zuschauertribünen in Friedrichshafen. Einige Gruppenspiele am Samstag finden allerdings auch im Strandbad Friedrichshafen statt. Am Sonntag werden alle Spiele in der Beach-Arena ausgetragen, wo es richtige Beachvolleyball-Atmosphäre mit professionellen Moderatoren, Musik und Showprogramm geben wird.

Der Zeitplan

Samstag

9 Uhr: Gruppenspiele LBS Cup

18 Uhr. Showeinlage mit Jungs vom Bodensee und Tanzeinlage Dance & Fit

Sonntag

9 Uhr: Viertelfinal-Spiele

12.30 Uhr: Einlagespiel mit Prominenten

13 Uhr: Halbfinal-Spiele

16 Uhr: Finalspiele