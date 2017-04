Regionalsport See Ost Thalia Möller: "Ich wollte nur den Trainer einholen"

Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen fährt mit dem Mountainbike inKempten auf das Podest. Otto Schädler wird Fünfter beim Interstuhl-Cup in Bodelshausen.

Radsport: Wieder das feine Händchen des Franky Ammann! Der Trainer des im RSV Seerose Friedrichshafen angesiedelten Kaderstützpunktes nahm mit der 17-jährigen Nachwuchsfahrerin Thalia Möller am sechsten Kemptener Auto-Brosch-MTB-Marathon teil. Die dort absolvierte Mitteldistanz war lediglich als zusätzliche Trainingseinheit für die Bundesligafahrerin gedacht, die in der jungen Straßensaison noch nicht richtig punkten konnte. Thalia Möller gewann in Kempten souverän die U-19-Wertung, holte im qualitativ hoch besetzten Gesamtklassement den hervorragenden fünften Platz.

Ein anspruchsvoller Speedkurs, gespickt mit schwierigen Wurzel- und schnellen Drückerpassagen verlangten der Juniorin alles ab. Aber auch die langen, kräftezehrenden, ansteigenden Tragepassagen ließen Möller nicht schwächeln. Selbst die von ihr auf der Straße so gefürchteten Abfahrten fuhr sie schnell und risikoreich. Ihre eigene Rennbilanz:“ Platz eins? Ich wollte nur den vor mir fahrenden Trainer einholen!“ Der kam auf Rang zwölf seiner Altersklasse an, lediglich fünf Minuten vor Möller. Die Langdistanz konnte der deutsche Meister Markus Kaufmann (Centurion Vaude) aus Meckenbeuren gewinnen.

Eine kaltes und windiges Eröffnungsrennen bot der Interstuhl-Cup in Bodelshausen. Neben den beiden Erwachsenen Otto Schädler und Christian Weber versuchte sich auch der Junior Jannik Huhn erfolgreich an der Strecke. Die drei Seerosen hatten im gleichen Rennen 40,5 schnelle Kilometer in anspruchsvollen neun Runden zu fahren. Bereits in der dritten Runde wurde ausgesiebt. Das Feld teilte sich in zwei Sektionen. Nach erneuter Tempoverschärfung gelang einer Fünfer-Gruppe mit dem Seerose-Routinier Otto Schädler der Ausriss. Unterstützend versuchten Huhn und Weber sofort, das Tempo im Verfolgerfeld zu drosseln, um Schädler alle Optionen in der Fluchtgruppe offen zu halten. Dieser konnte im Schluss-Sprint zwar nicht mehr punkten, sein Platz fünf hat dennoch auch mit dem klugen Taktieren seines kleinen Teams zu tun. Weber schaffte es, mit der Verfolgergruppe ins Ziel zu kommen, Huhn rollte mit dem Hauptfeld über die Linie.