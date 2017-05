Regionalsport See Ost Tettnanger Kantersieg über den FC Dostluk Friedrichshafen

Fußballer des TSV Tettnang sind wieder Tabellenführer der Kreisliga A, Staffel 2. Verfolger VfL Brochenzell spielt nur 1:1 gegen Neukirch.

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: TSV Tettnang – FC Dostluk Friedrichshafen 8:0 (3:0). – Tore: 1:0 (7.) Weiß, 2:0 (17.) Letsche, 3:0 (28.) Weiß, 4:0 (47.) Maurer, 5:0 (61.) Ferraro, 6:0 (63.) Weiß, 7:0 (80.) Maurer, 8:0 (82.) Marshall. – SR: Leuter. – ZS: 100.

„Der Sieg ist hochverdient“, meint TSV-Abteilungsleiter Peter Nistl. Er ist sich sicher, wenn seine Mannschaft alle Chancen genutzt hätte, wäre diese Partie sogar noch höher ausgegangen. Aber Tettnang hat mal wieder den gewohnten Charakter gezeigt und hat trotz Platzregen den Gegner aus Friedrichshafen an die Wand gespielt. „Dostluk hatte keinerlei Chancen“, sagt Nistl, „aber ich vermute auch, dass bei denen einige Leute gefehlt haben.“ Schon nach dem dritten Treffer für die Gastgeber in der ersten Halbzeit hat bei den Gästen ein bisschen die Lethargie eingesetzt. „Nach dem 4:0 direkt nach Wiederanpfiff war das Spiel dann schon entschieden“, sagt der Abteilungsleiter. Die Luft beim FC war raus, wobei die Gäste nie wirklich eine starke Leistung in dieser Partie hingelegt hatten. „Trotz allem haben sie aber fair gespielt und bis zum Ende vernünftig“, lobt Nistl die Spieleinstellung des Gegners. Für den TSV bedeuten diese drei Punkte nun, dass er wieder auf Platz eins der Tabelle steht.

SGM Fischbach/Schnetzenhausen – VfB Friedrichshafen II 4:3 (2:3). – Tore: 1:0 (11.) Mayer, 2:0 (13.) Cottance, 2:1 (38.) Elsayed, 2:2 (39.) Terbo, 2:3 (40.) Staudacher, 3:3 (56.) Cottance, 4:3 (72.) Mayer. – SR: Holz.

„Wir haben sehr schlecht angefangen“, meint VfB-Trainer Wolfgang Fluhr. Seiner Meinung nach hängt dieser Start aber auch mit dem Unentschieden gegen den TSV Eriskirch am vergangenen Spieltag zusammen. „Das hat den Druck bei den Jungs herausgenommen“, vermutet er. „Jetzt sind sie im Kopf nicht mehr bereit, noch eine Schippe drauf zu legen gegen Fischbach, um den dritten Platz zu sichern.“ Deutlich spürbar war dies in dieser Partie, als der VfB bereits nach 15 Minuten schon 0:2 hinten lag. Die darauf folgenden drei Tore der Gäste kamen selbst für Fluhr überraschend. „Aber man hat der Mannschaft auch angemerkt, dass sie selbst keine Ahnung hatten, wie das nun passieren konnte“, sagt er. Nach der Pause war aber wieder alles beim Alten. Die SGM hat alles versucht, um das Spiel nochmal zu drehen und die Gäste haben sie gewähren lassen. „Fischbach hat genau das an Engagement gezeigt, was uns gefehlt hat“, kritisiert der VfB-Trainer, der sich sichtlich enttäuscht von der mangelnden Bereitschaft seiner Mannschaft zeigt.

SpVgg Lindau – SV Oberteuringen. – Spiel musste abgebrochen werden.

SG Hege/Bodolz – SV Achberg 1:1 (0:1). – Tore: 0:1 (15.) Goldbrunner, 1:1 (70.) Eisenbach. – SR: Karaüc. – ZS: 150.

Aufgrund eines Gewitters musste diese Partie gegen Ende der ersten Halbzeit für ungefähr 30 Minuten unterbrochen werden. Dem Kampfgeist der Gastgeber hat dies allerdings nicht geschadet. Denn die Mannschaft von SG-Trainer Thomas Kristen hat nach 70 Minuten noch den Ausgleichstreffer gegen die Gäste aus Achberg erzielt. Anfangs sah es allerdings nicht danach aus. Die ersten 30 Minuten dieser Partie gehörten ganz klar dem Gegner. „Die Achberger waren wieder sehr konsequent in der Offensive und haben auch verdient die Führung erspielt“, sagt der SG-Trainer. Doch die Gastgeber haben sich nochmal gesammelt und sind perfekt aus der Pause gekommen. Sie haben den Ausgleich quasi erzwungen. „Am Ende hatten wir sogar mehr Chancen als Achberg und hätten eigentlich drei Punkte holen müssen“, meint Kristen. Achberg war zwar in der ersten Hälfte gefährlich, hat aber in der zweiten Halbzeit nachgelassen. Zugunsten des Gastgebers. „Aber mit dem einen Punkt können wir auch gut leben“, ist der SG-Trainer zufrieden.

VfL Brochenzell – TSV Neukirch 1:1 (1:0). – Tore: 1:0 (40.) Klein, 1:1 (60.) Schupp. – SR: Wagner. – ZS: 100.

Bedauerlicherweise war weder in Brochenzell noch bei Neukirch jemand zu erreichen.

TSV Schlachters – FC Friedrichshafen 1:1 (0:0). – Tore: 1:0 (67.) Süß, 1:1 (72.) Wiest. – SR: Dingler. – ZS: 80.

„Wir hatten uns heute vorgenommen, einige Möglichkeiten noch offen zu halten“, meint FC-Trainer Damir Alohodzic. Daher haben die Gäste aus Friedrichshafen auch gleich sehr offensiv begonnen. Was dem TSV allerdings viele Konterchancen ermöglichte. „Dennoch hatten wir öfter die Führung auf dem Fuß als Schlachters“, sagt der Coach. Zum ersten Mal wurde der TSV durch einen Strafstoß gefährlich, den der Torwart des FC aber parierte. „Diese Aktion brachte uns nochmal Auftrieb. Wir haben umgestellt und noch mehr Chancen erspielt“, berichtet Alihodzic. Mit der Führung wollte es dennoch nicht klappen. Stattdessen erzielte der TSV in der 67. Minuten nach einer Standardsituation das 1:0. „Meine Jungs hat das nochmal so richtig wach gerüttelt und wir haben alles investiert, was wir hatten. So glückte uns nach einem Eckball der Ausgleich“, sagt der FC-Coach. Am Ende waren dann beide Mannschaften stehend K. o. „Daher ist das Unentschieden völlig in Ordnung. Der TSV war wie gewohnt sehr stark, aber meine Spieler haben einfach gut dagegen gehalten“, schließt Alihodzic ab.