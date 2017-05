Regionalsport See Ost Tennis-Damen des TC Friedrichshafen beim 6:3 echt gefordert

Im ersten Heimspiel der Saison sicherte sich der TC Friedrichshafen den zweiten Saisonsieg. Die Gäste kamen nicht mit der erwarteten Aufstellung an den See, sondern mit Spielerinnen ab Platz elf in der Meldeliste, obwohl ab Rang sieben möglich gewesen wäre. Dennoch mussten die TCF Damen sich gehörig anstrengen, um den Gesamtsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Tennis-Verbandsliga, Damen: TC Friedrichshafen – TC Tübingen II 6:3. – (ed) Im ersten Heimspiel der Saison sicherte sich der TC Friedrichshafen den zweiten Saisonsieg. Die Gäste kamen nicht mit der erwarteten Aufstellung an den See, sondern mit Spielerinnen ab Platz elf in der Meldeliste, obwohl ab Rang sieben möglich gewesen wäre. Dennoch mussten die TCF Damen sich gehörig anstrengen, um den Gesamtsieg unter Dach und Fach zu bringen.

Dies gilt allerdings nicht für die ersten drei Spielerinnen Anastasiya Fedoryshyn, Katharina Vogg und Mannschaftsführerin Winnie Michalis, die ungefährdet Zweisatzsiege erreichten. Nicola Kortus (4) musste sich einer besseren Gegnerin klar geschlagen geben, Carina Hertkorn (5) kämpfte trotz großer Unterstützung des Publikums – ihr Spiel lief als letztes Einzel – vergeblich, verlor 4:6 und 4:6. Umso überraschender verlief das Einzel von Joana Koenen, die zum ersten Mal in der Ersten an Platz 6 antreten durfte. Die 15-Jährige bekam es mit einer knapp zehn Jahre älteren Gegnerin zu tun, und sie machte ihre Sache sehr gut, bewies vor allem Nervenstärke, erst Tiebreak und Match-Tiebreak brachten den Sieg. Der Zwischenstand von 4:2 nach den Einzeln ließ das Team guten Mutes in die Doppel gehen. Vereinstrainer Markus Koenen tüftelte mit den Damen die richtige Aufstellung aus. Dass es dann so knapp werden würde, hätte niemand gedacht. Dem sehr starken ersten Doppel Fedryshyn/Michalis leisteten die Gäste erstaunlich heftigen Widerstand, sodass der erste Satz nur 7:5 endete. Der zweite verlief wesentlich eindeutiger aus Sicht der Heimmannschaft. „Irgendwie war es heute nicht mein Tag“, nahm Winnie Michalis die Schuld auf sich. Immerhin stand mit dem fünften Punkt der Sieg fest. Dass die Doppel zwei und drei in den Match-Tiebreak gingen, bescherte Spielerinnen wie Zuschauern einen spannenden Ausklang.

Die Ergebnisse im Einzelnen: Anastasiya Fedoryshyn – Stephanie Petzold 6:0, 6:2; Katharina Vogg – Paula Puke 6:2, 6:0; Winnie Michalis – Desiree Jäkle 6:4, 6:3; Nicola Kortus – Alina Franzke 1:6, 2:6; Carina Hertkorn – Sanja König 4:6, 4:6; Joana Koenen – Jana Tarighati 3:6, 7:6, 10:8; Fedory-shyn/Michalis – Petzold/Puke 7:5, 6:2; Vogg/Koenen – Jäkle/Franzke 4:6, 6:2, 3:10; Kortus/Hertkorn – König/Tarighati 1:6, 6:4, 10:7.