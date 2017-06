Regionalsport See Ost Tapfere VfL Brochenzell ist draußen

Fußball-Kreisligist verliert am Donnerstagabend Relegation gegen SV Wolfegg. Brochenzeller Manko Chancenverwertung führt zum 2:4 nach Verlängerung.

Fußball, Relegation zur Bezirksliga, Entscheidungsspiele, 1. Runde: VfL Brochenzell – SV Wolfegg 2:4 (0:1, 2:2) n.V. – (heh) Der VfL Brochenzell hat es auch im dritten Anlauf nicht geschafft, über die erste Runde hinauszukommen. In einem hochdramatischen Spiel musste sich die Elf von Rolf Weiland aber erst in der Verlängerung geschlagen geben. Alexander Pfister hatte seine Mannschaft mit seinem Tor in der letzten Sekunde der Nachspielzeit dorthin gebracht.

"In der ersten Halbzeit haben wir uns neutralisiert", erzählt ein erkälteter Rolf Weiland. Chancen auf beiden Seiten so gut wie keine vorhanden. Bis praktisch zum Halbzeitpfiff. "Da haben wir kurz geschlafen", moniert der VfL-Coach das unnötige 0:1. Das hat natürlich dem Vizemeister der Staffel 1 Auftrieb gegeben. "Nach dem Wechsel hatte Wolfegg ein wenig Oberwasser", schildert Weiland die ersten Minuten nach Wiederanpfiff. Das 2:0 sei deshalb auch verdient gewesen. Aber nur zu diesem Zeitpunkt. Denn dann war Brochenzell am Drücker.

"Überragend", lobt Weiland, wie seine Jungs zurückgekommen sind, sich nicht hängen ließen, das Remis tatsächlich schafften. Natürlich mit der Portion Glück, weil Wolfegg seine Konter gegen hochstehende VfL-Spieler "nicht sauber zu Ende gespielt habe. Das 2:2, eine schiere Willensanstrengung, quasi "mit dem Schlusspfiff" deshalb mehr als verdient. Ob der Einzug in die nächste Runde verdient gewesen wäre, will Weiland nicht sagen. Aber möglich sei er gewesen. "In der Verlängerung waren wir das deutlich bessere Team", begründet der VfL-Coach. Symptomatisch für die gesamte Saison jene zusätzlichen 30 Minuten: die Chancenverwertung. "Die kannst du nicht machen, die musst du machen", sagt der Coach. "Und dann sei "das Ding" durch. Wolfegg zeigte sich effizienter. Dennoch war Rolf Weiland mit seinen Spielern und dem Spiel, "bei dem, was sie reingeworfen haben", sehr zufrieden. "Das war in Ordnung, nur das Ergebnis nicht." – Tore: 0:1 (45.) J. Heinzelmann, 0:2 (67.) Schneider, 1:2 (82.) Erdem, 2:2 (94.) Pfister, 2:3 (107.) Metzler, 2:4 (111.) Metzler. – Schiedsrichter: Badstuber (SG Herlazhofen/Friesenhofen).

VfL Brochenzell: Grimm, Baumann (70. Scheibitz), Kovatschevitsch, Keller, Pfister, Erdem, Seitz (63. Erdem), Hirscher, Konrad, Milbradt, Besnard (47. Auciello).