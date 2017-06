Regionalsport See Ost TSV Meckenbeuren hat sich Respekt verdient

Fußball-Bezirksligist hat als Aufsteiger früh für den Klassenerhalt gesorgt. Vertrauen in Team und Trainer Gimple bestätigt. Kommende Saison sind Daniel Schmid und Mahmoud Altundal für die Mannschaft sportlich verantwortlich.

Fußball-Bezirksligist TSV Meckenbeuren hat seine Saison als Aufsteiger gut zu Ende gebracht. Platz neun. Der Klassenerhalt war schon früh gesichert. Das verdient Respekt. Grund dafür war eine Serie von zehn Spielen ohne Niederlage.

Doch aller Anfang war ungewiss. „Weshalb wir nach sechs Jahre der Bezirksligaabstinenz mit viel Respekt an die Aufgabe herangegangen sind“, sagt Peter Kowalski, Fußballboss des TSV Meckenbeuren, denn viele Bezirksliga-Aufsteiger der vergangenen Jahre sind auch gleich wieder abgestiegen. Aber man habe Vertrauen in die Mannschaft gehabt, war sich sicher, einen guten Kader zu haben, der es ermöglicht, jede Position 1:1 zu ersetzen.

Der Saisonbeginn war vielversprechend. 1:1 beim Landesligaabsteiger Kisslegg und ein 4:0 gegen Leutkirch. Doch es gab in der Hinrunde auch Phasen, wo an der Qualität hätte gezweifelt werden können. Nach dem starken Beginn gab es sieben Spiele mit nur einem Sieg, zwei Unentschieden und vier Niederlagen. Der einzige Erfolg in dieser Phase resultierte aus einem 5:3 gegen Berg II. Aber im Verein sei alles ruhig geblieben, sagt Kowalski. „Das Trainerteam Klaus Gimple und Christian Müller haben ebenfalls zu den Spielern gestanden“, die ihrerseits erkannt hätten, dass es so nicht gehe. „Sie haben ihre Leistungen danach wieder abgerufen“, ergänzt der TSVM-Funktionär. Es sei auch nötig gewesen, sich darauf einzustellen, dass die Stürmer Kai Zoyke und Jürgen Bochno, nach zuletzt 48 Toren in der Kreisliga A, nicht weiter so üppig treffen würden. Die Qualität der Abwehrspieler in der Bezirksliga sei größer. Fortan wurde das Tore Schießen auf mehre Schultern verteilt. Es ging wieder bergauf.

Zwei wichtige Spiele wurden gewonnen: 3:1 in Aulendorf und 2:1 gegen WRZ. Sie waren deshalb wichtig, weil diese beiden Mannschaften, die damals schon in der Abstiegszone standen, auf Distanz gehalten wurden. Doch Meckenbeuren wusste sich weiter zu steigern. Ab dem 26. März, mit der Partie vor eigener Kulisse gegen die SG Argental hatte der TSV zehn Spiel nicht mehr verloren, sechs Siege eingefahren, vier Mal unentschieden gespielt. Diese Serie sei nicht zufällig zustande gekommen. „Wir hatten eine sehr gute Einstellung in der Rückrunde. Die Trainingsbeteiligung war sehr hoch, etwa 30 Spieler an jedem der drei Trainingstage. Sie wollten einfach zeigen, dass sie es schaffen“, erklärt Peter Kowalski nicht ohne Stolz.

Nun ist die Saison abgehakt. Geschichte ist auch das Trainerteam Gimple/Müller. Ein neues Gespann wurde gefunden. Daniel Schmid und Mahmoud Altundal. „Wir waren uns sicher, dass der neue Coach entsprechende Attribute braucht, damit er den Spielern etwas bieten kann“, sagt Kowalski. Man habe sich verschiedene Expertisen angesehen, sich dann für die erwähnte Variante entschieden. Schmid und Altundal seien adäquate Nachfolger des scheidenden Klaus Gimple und Christian Müller. Zwei Abgänge sind zu verzeichnen: Lorenzo Ochsenreiter und Sergej Held. Beide wechseln zum FV Langenargen. Externe Neuzugänge gibt es noch keine. Hoffnungen setzt der TSV auf jene zehn A-Jugendlichen, die jetzt zu den Aktiven wechseln. „Wir freuen uns auf sie, weil sie für uns sehr wichtig sind“, sagt Peter Kowalski abschließend.