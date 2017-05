Regionalsport See Ost TSV Heimenkirch ist Bezirksligameister

Ein 1:1 gegen den TSV Meckenbeuren hat gereicht. Der SV Kressbronn besiegt die SG Aulendorf mit 4:1 und die FG 2010 WRZ steht nach dem 1:3 in Argental vor schwerem Gang.

Fußball-Bezirksliga: TSV Heimenkirch – TSV Meckenbeuren 1:1 (1:0). – Dieser Punkt hat gereicht, der Titel des Bezirksligameisters ist dem TSV Heimenkirch nicht mehr zu nehmen. „Heimenkirch ist der verdiente Aufsteiger in die Landesliga. Die Spieler haben sehr viel Druck ausgeübt, haben uns das Leben heute sehr schwer gemacht, gerade in der ersten Halbzeit“, sagt Klaus Gimple, Coach des TSV Meckenbeuren. In der zweiten Halbzeit habe seine Mannschaft ihre Sache besser gemacht, weshalb er von einem nicht unverdienten Punkt sprach. Der TSVM habe sehr gut gegen den Ball gearbeitet, kaum etwas zugelassen. Nach vorn allerdings, also bei eigenem Ballbesitz, habe man sich nicht gut angestellt. Vielleicht zwei Möglichkeit über die volle Distanz, das sei zu wenig. – Tore: 1:0 (26.) Griebel, 1:1 (51.) Klausmann. – Zuschauer: 250. – Schiedsrichter: Gutzer.

SV Kressbronn – SG Aulendorf 4:1 (1:0). – „Das war ein Festival der Fehler von unserer Seite. Von den Spielanteilen hatten wir ein Plus, aber aufgrund der vielen Fehler haben wir verdient verloren“, sagt Wolfgang Steinbach, Trainer der SG Aulendorf. In der ersten Halbzeit sei es ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Doch trafen nur die Gastgeber im Anschluss an einen der Fehler, die Steinbach angesprochen hat. In der zweiten Halbzeit habe die SGA engagiert begonnen, erzielte sogar das 1:1. Aber dann ging es weiter im Fehlerkabinett der Gäste, wie Steinbach enttäuscht anfügt. Mit der Konsequenz, dass den Hausherren noch drei Tore gelangen. „Als Trost bleibt, dass auch Berg II und WRZ verloren haben, so ist uns zumindest der Relegationsplatz kaum mehr zu nehmen. Vielleicht bleibt uns auch dieses Spiel noch erspart, wenn Maierhöfen-Grünenbach in der Landesliga wenigstens das Relegationsspiel erreicht, was noch möglich ist“, hofft der Aulendorfer. – Tore: 1:0 (26.) Siegel, 1:1 Stöckler (72.), 2:1 (75.) Ullrich, 3:1 (77.) Föger, 4:1 (88.) Schneider. – Zuschauer: 100. Schiedsrichter: Kürsammer.

SV Haisterkirch – FC Isny 1:2 (0:1). – „Ein Unentschieden wäre wohl das gerechte Ergebnis gewesen“, sagt Uwe Reh, der Coach des SV Haisterkirch. In der ersten Halbzeit habe man seine Sache nicht so gut gemacht. Man habe sich schwer getan, weil Isny tief gestanden sei, sehr clever agierte, auf Fehler des Gegners gewartet habe. Die Gastgeber selbst, so Reh, seien im ersten Abschnitt zur zwei oder drei Mal gefährlich geworden. Ein unnötiger Foulstrafstoß hat dann das 1:0 der Gäste bedeutet. „In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich bissiger, haben auch mehr Zweikämpfe gewonnen“, erklärt der Coach der Hausherren. Dann hatte der Schiedsrichter auf beiden Seiten je einen Spieler vom Feld geschickt. Das änderte an der Grundhaltung der Gastgeber nichts. Sie hätten, so Reh, auf den Ausgleich gedrückt. Dieses Anrennen wurde belohnt. „Nach einem schönen Pass von Baris auf Julius Wagner“ ist der geglückt. In den letzten 15 Minuten sei es etwas hektisch geworden. Der SVH sei aber weiter am Drücker geblieben, um vielleicht doch noch das Siegtor zu erzielen. Die beste Chance habe Kortuoglu gehabt, der aber den Ball aus kurzer Distanz über das Tor der Gäste jagte. In der Schlussphase habe die Abwehr der Hausherren bei einer Standardsituation gepennt. Die Gäste haben das zum Siegtreffer genutzt.- Tore: 0:1 (23.) Huber, 1:1 (75.) Botzenhadt, 1:2 (88.) Akkas. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Grieser.

FC Leutkirch – FV Waldburg 4:0 (3:0). – Am Ende habe es einen klaren Sieg gegeben, der Anfang war aber etwas holprig. FCL-Coach Patrick Straub: „Wir waren zu Beginn einfach schlecht, gerade im Spielaufbau sind uns viele Fehler unterlaufen.“ Dann habe sich sein Team gefangen, habe zwei Tore erzielt. Gerade dieser zweite Treffer sei für die Gäste fast wie ein Genickschuss gewesen. Der habe sich danach mehr und mehr aufgegeben. Es hätten mehr als nur diese vier Tore sein können, sagt Straub. Acht wären auch möglich gewesen. „Wir haben einfach unsere Torchancen nicht gemacht, sind schlampig mit ihnen umgegangen“, resümiert Patrick Straub. – Tore: 1:0 (22.) Zollikofer, 2:0 (28.) Koch, 3:0 (34.) Kilic, 4:0 (75.) Biechele. – Zuschauer: 120. – Schiedsrichter: Huthmacher.

SV Beuren – SC Unterzeil-Reichenhofen 3:2 (2:1). – „Wir haben richtig gut begonnen, nach drei Minuten das 1:0 erzielt“, sagt Marco Mayer, Spieltrainer des SV Beuren. Doch dem guten Beginn folgte ein Fehler, den die Gäste wenige Augenblicke später zum Ausgleich nutzten. Danach, so Mayer, sei recht viel Hektik im Spiel gewesen. Das habe auch dazu geführt, dass die Gastgeber in der ersten Halbzeit nicht mehr so recht ins Spiel gekommen seien. Mit einer der wenigen Ausnahmen, in denen sie kreativer waren, erzielte sie das 2:1in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. In der zweiten trafen beide Parteien je ein Mal. „Gut war bei uns, dass wir trotz der zahlreichen Ausfälle mutig gespielt haben und die beiden Hochgeschwindigkeitsstürmer der Gäste recht gut im Griff hatten, sie kaum in den Rücken der Abwehr kommen ließen, weil die Räume eng gemacht wurden, in dem das Spiel der Gäste früh gestört wurde“, lobt Marc Mayer. Ärgerlich sei das Tor zum 1:1 gewesen. Die Standardsituation zuvor sei nicht entschieden genug geklärt worden. Ohne Gegenwehr seien die Gäste dadurch zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen. – Tore: 1:0 (4.) Karrer, 1:1 (7.) Karg, 2:1 (45.+1) Albrecht, 3:1 (54.) Mader, 3:2 (57.) Reutlinger. – ZS: 300. – Schiedsrichter: Marschallek.

SV Seibranz – TSV Berg II 2:0 (1:0). – „Berg hatte sicher die Marschrichtung ausgegeben, drei Punkte zu holen. Das versuchte die Mannschaft meist über lange Bälle. Dazu standen sie hinten tief“, meint Florian Grotz, Spieler des SV Seibranz. Der SVS habe viel Ballbesitz gehabt. Der Torabschluss bzw. oft auch der letzte Pass hätten nicht gesessen. Das 1:0 erzielte Julian Hafner, der ein Zuspiel per Kopf ins Tor bugsierte. Da habe, so Grotz, der Gästekeeper nicht gut ausgesehen. Das habe das Ganze sicher begünstigt. „In der zweiten Halbzeit war die Partie ausgeglichener, sodass Berg auch einige Möglichkeiten hatte“, sagt Grotz. Doch das Tor schossen die Gastgeber zum 2:0-Endstand. – Tore:1:0 (19.) Hafner, 2:0 (70./FS) Scheerer. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Hecht.

SG Kisslegg – SV Mochenwangen 1:2 0:2). – Zu diesem Spiel war niemand zu erreichen gewesen, deshalb nur in Kurzform. – Tore: 0:1 (22.) Erath, 0:2 (28.) Müller, 1:2 (91). – Praschak. – Zuschauer: 100. – Schiedsrichter: Mack.

SG Argental – FG WRZ 2010 3:1 (2:1). – Die SG Argental machte mit dem dritten Sieg in Folge einen sehr großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Die SGA erwischte einen Traumstart gegen die abstiegsgefährdeten Gäste. Das frühe Tor erzielte Dominik Glaser. Es entwickelte sich danach eine ausgeglichene Partie mit wenigen Torraumszenen. Nach einem Angriff der Gäste kam der Ball an die Strafraumszene der Gastgeber. Dort stand Derdiyok, der einen sehenswerten Treffer zum 1:1 erzielte. Danach waren wieder die Gastgeber am Zug. Nach einer Kombination über Späth, Zamarco und Glaser rettete die Latte für WRZ. In der 39. Minute war es erneut Dominik Glaser, der zur Stelle war und zur erneuten Führung der Gastgeber einschoss. In der zweiten Halbzeit hatten Kugel und Glaser das dritte SGA-Tor auf dem Fuß. Danach verflachte die Partie. Die Gäste blieben harmlos, vom Aufbäumen gegen den Abstieg war nichts zu sehen. Aufgrund der Führung riskierte die SG Argental auch nicht mehr viel, begnügte sich mit einer guten Defensivarbeit. Gegen Ende der Partie hatten dann die Gastgeber doch noch noch ein paar schöne Angriffe auf Lager. Zuerst scheiterten Litz und Hirscher an WRZ-Torwart Hanssler. In der 89. Minute fiel dann doch noch das 3:1 für Argental. Torschütze war Marius Späth, vorausgegangen war eine schöne Stafette über Michael Siegle und Dominik Glaser. Zu diesem Spiel meint Steve Reger, der Coach von WRZ: „Das ist die gleiche Geschichte wie oft. Uns fehlt einfach die Qualität, um sich in der zweiten Halbzeit noch gegen die Niederlage zu stemmen. Die Jungs haben sich bemüht, aber es fehlt einfach, dass man es hinbekommt, ein wenig besser als der Gegner zu sein“. – Tore: 1:0, 2:1 (7./39.) Glaser, 1:1 (26.) Derdiyok, 3:1 (89.) Späth. – Zuschauer: 200. – Schiedsrichter: Rösch.