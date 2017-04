Regionalsport See Ost TSV Eschach mit Glück und Können

Regionalsport See Ost

Fußball-Landesliga, Staffel 4: TSV Eschach – SV Uttenweiler 2:0 (1:0). – Eschach hatte in der ersten Hälfte Glück, dass Uttenweiler eine seiner Möglichkeiten nicht nutzte und kam selbst erst nach dem 2:0 besser ins Spiel.

"Zur Halbzeit war unsere Führung schmeichelhaft," gab TSVE-Trainer Jens Rädel zu und: "Die Partie läuft anders, wenn der Gast seine Chancen nutzt. Heute waren wir nicht in der Verfassung, einen Rückstand zu drehen." Eschach machte im Spielaufbau ungewohnte Abspielfehler, und lief Johannes Jäggle nach einem Fehlpass nach elf Minuten alleine auf TSVE-Torspieler Hagenmaier zu. Dieser verkürzte geschickt den Winkel und hielt mit einer Parade sein Team im Spiel. Auf der anderen Seite ging es schnell. Mit einem Steilpass wurde Linksaußen Florian Locher geschickt, der sicher zum 1:0 abschloss. Uttenweiler blieb am Drücker, scheiterte nach dem Wechsel mehrmals knapp. Das 1:1 wäre verdient gewesen. Da passierte dem SVU-Kapitän ein fataler Bock. Er rutschte unbedrängt aus und Benedikt Böning schloss aus vollem Lauf sicher zum 2:0 ab. Uttenweiler musste nun mit mehr Risiko spielen. Eschach nutzte diese Räume, konterte gefährlich. Doch Locher und Co. gelang trotz mehrerer guter Möglichkeiten kein weiterer Treffer gelingen. Rädel: "Wir hätten mehr Tore schießen können. Daher ist der Sieg verdient und ein ganz wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt." – Tore: 1:0 (19.) Locher, 2:0 (59.) Böning. – Schiedsrichter: Fuchs (TSV Hagelloch). – ZS: 300.