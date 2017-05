Regionalsport See Ost TSG Ailingen verpflichtet Steve Reger

Tabellenführer der Fußball-Kreisliga B, Staffel 4 stellt Weichen für eine erfolgreiche Zukunft. Veränderungen auch in der "Zweiten".

Fußball-Kreisliga B: Ab der der kommenden Saison wird Steve Reger Trainer bei der TSG Ailingen. Er löst Dominik Glaser ab, der eine Pause einlegt, und Marc Langhirt wird aus beruflichen und privaten Gründen aufhören. Stefan Matt wird das zweite Herren-Team betreuen.

Für die neue Saison hat die TSG Ailingen mit Steve Reger einen sehr erfahrenen Trainer für denAktivenbereich verpflichtet. Der 52-Jährige ist im Bezirk Bodensee sowie im Badischen Fußballverband gut bekannt. Er trainierte einige Vereine in seiner langjährigen Trainerlaufbahn von der Kreisliga B bis zur Landesliga. Mit dem SV Ettenkirch fing sein Trainerengagement als Spielertrainer an. Anschließend wechselte er zum SV Kehlen und trainierte fünf Jahre lang anfangs die „Zweite“ und später die „Erste“. Danach ging er vier Jahre lang zum SC Markdorf. Dort stieg er im ersten Jahr in die Bezirksliga auf, in der er drei Jahre erfolgreich als Trainer arbeitete. Dem Ruf des SV Kehlen konnte er nicht wiederstehen und damit begann eine vierjährige und von Erfolg gekrönte Zeit. Er wurde Bezirksligameister und stieg in die Landesliga auf. Dort blieb er in der Folgesaison. Dann suchte Reger im badischen Verband beim SV Bermatingen eine neue Herausforderung in der Landesliga. Danach war er in den vergangenen drei Jahren bei der FG 2010 Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zussdorf als Trainer in der Bezirksliga beschäftigt.

Das Konzept in Ailingen, mit der sehr guten Jugendarbeit und dem geplanten Aufstieg der Aktiven in die Kreisliga A, haben ihn überzeugt, sich der TSG in der kommenden Saison als Trainer anzuschließen. Dominik Glaser sollte neben Steve Reger das Trainerteam bilden. Doch er entschied sich eine Pause einzulegen. Mit Stefan Matt wurde ein ehemaliger Ailinger Spieler als Trainer für die „Zweite“ verpflichtet. Er löst Andreas Fesca ab. Um noch mehr fachliche Kompetenz in den Aktivenbereich einzubringen, wurde HolgerKoch (Trainer A-Junioren) als Sportlicher Leiter für A-Junioren und Aktive integriert. Er wird in enger Abstimmung mit der Abteilungsleitung und Steve Reger die A-Junioren an die Aktiven heranführen.

Die TSG erhofft sich, dass die erfolgreiche Jugendarbeit auch in Zukunft bei den Aktiven Früchte tragen wird. Dazu sollen in den nächsten Jahren auch ehemalige TSG-Spieler, die höherklassig in anderen Vereinen spielen, zurück nach Ailingen gewonnen werden. Mit diesem Konzept soll langfristig der sportliche Erfolg bei den Ailingern eintreten.