TSG Ailingen nach Blitzstart zum klaren Sieg

Bezirksligahandballerinnen besiegen den Tabellendritten HC Lustenau deutlich mit 30:24. Herausragende Torhüterleistungen und konzentrierte Abwehr.

Handball-Bezirksliga, Frauen: TSG Ailingen – HC Lustenau 30:24 (17:10). – (kst) Die TSG Ailingen hat am Wochenende beide Punkte in eigener Halle behalten. Gegen den Tabellendritten konnte sich die Mannschaft von Trainerin Andrea Vogel durchsetzen. „Ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft. Sie hat mal wieder gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt“, lobt die TSG-Übungsleiterin.

Von Beginn an zeigten die TSG-Damen, dass sie das Spiel unbedingt gewinnen wollten. Aus einer konzentrierten und sicheren Abwehr heraus, gepaart mit einer herausragenden Torhüterleistung, überrannten die TSG-Damen ihre Gäste in den ersten Minuten und führten nach acht Minuten mit 6:0, ehe der HC zu seinem ersten Treffer kam. Auch im weiteren Spielverlauf blieben die Gastgeberinnen konzentriert bei der Sache. Die TSG-Damen leisteten sich wenige technische Fehler. Auch wenn die Vorarlbergerinnen nun besser in die Partie kamen, nutzten die Gastgeberinnen ihre Chancen konsequent und bauten die Führung weiter aus. Jasmin Egner erzielte das 13:7 für ihre TSG (20.).

Bis zur Halbzeitpause blieb die TSG am Drücker, was auch daran lag, dass die Ailinger Torhüterin einige Strafwürfe und Großchancen des HC Lustenau zunichtegemacht hatte.

Nach dem Seitenwechsel brauchten die Handballerinnen vom Bodensee ein bisschen Anlaufzeit, bis sie wieder in ihren Spielrhythmus gefunden hatten. Dennoch konnte der HC Lustenau diese kleine Schwächephase nicht nutzen, schaffte es nicht, den Rückstand zu verkürzen. Wieder war es die TSG, die die spielbestimmende Mannschaft in der Sporthalle Fischbach war. Die TSG-Torhüterin konnte sich immer wieder durch starke Paraden auszeichnen, der Angriff war effektiv. In der 50. Spielminute stellte Svenja Kebach erstmals den Zehn-Tore-Vorsprung her, auch in der Schlussphase der Begegnung blieb die TSG Ailingen konzentriert und leistete sich kaum Fehler. Dem HC Lustenau gelang nur noch Ergebniskosmetik. Er musste sich schlussendlich den stark aufspielenden Ailingerinnen geschlagen geben.

Mit diesem Sieg festigt die TSG Ailingen den fünften Tabellenplatz. Der HC Lustenau rutschte wieder auf Rang vier der Bezirksliga ab. Am kommenden Wochenende trifft das Ailinger Team im Derby auf den TV Kressbronn.

TSG Ailingen: N. Kramer, Bourdais (beide Tor), Khater (11/5), Kebach (6), K. Kramer (5), Höhn (4/3), Egner (2), Mitsching (1), Knoblauch (1), Schulle.