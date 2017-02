TSG Ailingen ist Wunschpartner

Ab April 2017 fällt nun nach langen Vorgesprächen der Startschuss für den Talentpool-Region-Bodensee (T-R-B). Der FV Ravensburg, Kooperationspartner des SC Freiburg, hat sich hierfür gezielt die TSG Ailingen als Wunsch-Partnerverein ausgewählt.

Juniorenfußball: Ein wichtiger Baustein für langfristigen Erfolg im Verein bildet eine qualifizierte Ausbildung im Jugendbereich und vor allem die Zusammenarbeit mit Partnervereinen. Überregional lebt der SC Freiburg dieses Konzept seit vielen Jahren mit verschiedenen Kooperationsvereinen. Der FV Ravensburg ist aufgrund seiner geografischen Lage und Vereinsstruktur seit mehr als zehn Jahren der östlichste Partnerverein des Fußball-Bundesligisten. Durch die gezielte Auswahl von talentierten jungen Fußballspielern bilden sich Fördergruppen, welche durch qualitative Ausbildung speziell gefördert werden und bei Eignung regelmäßig in Freiburg vorspielen dürfen.

Der FV Ravensburg hat sich als Ziel gesetzt, dieses Konzept innerhalb seines Einzugsgebietes weiter auszubauen. 2012 wurde von Denis Menga (Kooperationstrainer SC Freiburg/FV Ravensburg) und Manuel Tolkmitt (Fördergruppentrainer FV Ravensburg) die Fußballfördergruppe Talentpool-Region-Ravensburg (T-R-R) mit dem Verein TSV Grünkraut gegründet. Ab April 2017 fällt nun nach langen Vorgesprächen der Startschuss für den Talentpool-Region-Bodensee (T-R-B). Der FV Ravensburg hat sich hierfür gezielt die TSG Ailingen als Wunsch-Partnerverein ausgewählt, da hier nicht nur eine äußerst seriöse und familienfreundliche Jugendarbeit geleistet wird, sondern auch sehr viel Wert auf Trainerqualifikation gelegt wird. Diese Qualität spiegelt sich letztendlich in den Klassen wieder, in denen die Ailinger Jugendmannschaften ihre Wettkämpfe bestreiten – in den zweit- und dritthöchsten Jugendstaffeln des Württembergischen Fußballverbandes.

Nach den intensiven Vorgesprächen unter Mitwirkung des SC Freiburg wurde den Beteiligten sehr schnell klar, dass nicht nur Ravensburg und Ailingen davon profitieren könnten, sondern vor allem auch alle jungen Fußballtalente aus der Region Bodensee. Im Vordergrund steht deshalb nicht das Vereinsinteresse, sondern die individuelle Weiterentwicklung eines jeden Spielers. Hinter diesem Leitsatz steht auch Marcel Algner, dem die Leitung der Fördergruppe in Ailingen unterstellt ist.

Die Inhalte des Fördergruppenkonzepts sind sehr einfach und simpel erklärt: Eine Trainingseinheit pro Woche können junge, talentierte Fußballer im Alter von acht bis zehn Jahren kostenlos unter professioneller Leitung ergänzend zum Vereinstraining wahrnehmen. Ein Vereinswechsel für diese Zusatzförderung ist nicht nötig. Schwerpunkte sind wettkampfnahes Techniktraining nach dem Straßenfußballprinzip, ganzjährig in der Halle. Alle Beteiligten an diesem tollen Projekt freuen sich jetzt schon auf den Kick-off im April. Und vielleicht ist der eine oder andere Kicker ja auch bald schon im Hallentraining mit dabei. Weitere Infos unter: www.fv-ravensburg.de oder www.fussball-ailingen.de