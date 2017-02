TSG Ailingen hat Tabellenführung verteidigt

Tischstennis-Bezirksligadamen der TSG Ailingen besiegen SV Rissegg mit 8:2. Die Herrenmannschaften bleiben am Wochenende ohne Punkte.

Tischtennis: (ae) am Wochenende haben die Ailinger Mannschaften schlecht abgeschnitten. Drei Niederlagen steht nur ein Sieg gegenüber.

Landesliga: TSG Ailingen – SSV Ulm 2:9. – Ailingen hatte gegen den Spitzenreiter keine Chance und verlor hoch. Nach drei gewonnenen Eingangsdoppeln führten die Gäste mit 3:0 und bauten diesen Vorsprung auf ein 7:0 aus. Waldemar Kniec und Armin Pfaff holten im hinteren Paarkreuz zwei Punkte. Dann gewannen die Ulmer Spitzenspieler Frank Elsberg und Muemin Waadallah auch ihr zweites Match gegen Alfi Iberl und Andreas Schlewek und besiegelten so die seit Jahren höchste TSG-Niederlage.

Kreisliga A: TTF Altshausen III – TSG Ailingen II 9:5. – Beim TTF Altshausen hat die zweite Mannschaft überraschend glatt verloren. Die Punkte für die TSG holten Gunnar Flotow, Waldemar Kniec, Michael Klingenstein, Wolfgang Amman und das Doppel Klingenstein/Ammann. Überragender Akteur der Gastgeber war Petr Novotny, der vorn Flotow und Kniec mit 3:0 das Nachsehen gegeben hatte.

Kreisklasse A: FC Kluftern – TSG Ailingen III 9:5. – Im Kampf gegen den Abstieg erlitt die dritte Herrenmannschaft in Kluftern eine Niederlage. Bis zum Stand von 4:5 konnte die TSG die Begegnung offen halten, war dann aber dem Endspurt der Gastgeber nicht gewachsen und verlor deutlich. Bester Ailinger war Heinz Müller, der in der Mitte beide Einzel gewinnen konnte. Außerdem punkteten Hans-Dieter Längin, Stefan Goller und das Doppel Goller/Patrick Haller. Bei den Gastgebern waren alle Spieler am Sieg ihrer Mannschaft beteiligt. Bemerkenswert der Auftritt von Stephan Eckstein, der Matthias Rittler mit 3:1 und Hans-Dieter Längin mit 3:0 bezwingen konnte und mit seinem Partner Christian Heske auch ein Eingangsdoppel gewann.

Bezirksliga, Frauen: TSG Ailingen – SV Rissegg 8:2. – Der SV Rissegg, der vor einer Woche überraschend Tabellenführer Meckenbeuren geschlagen hatte, trat gegen die TSG Ailingen ohne seine Spitzenspielerin Anja Schust und nur mit drei Spielerinnen an. Trotz dieses Handicaps setzten sich die Gäste kräftig zur Wehr und zwangen die TSG-Damen, ihr ganzes Können aufzubieten. Der Sieg fiel dennoch recht deutlich aus. Die Punkte holten Barbara Kamleitner (2), Elke Knabe, Michaela Matzenmüller-Bitschar und Miriam Strauß. Die restlichen drei Punkte gingen kampflos an die TSG Ailingen.