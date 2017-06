TC-Mannschaften empfangen Tabellenführer

Herren stehen dem Favoriten Leingarten gegenüber. TCF-Damen wollen Niederlage vergessen und an bisherige Siege anknüpfen.

Tennis, Württembergliga: TC Friedrichshafen – SV Leingarten (Sonntag). – (ed) Am kommenden Sonntag gibt es auf der Anlage am See so hochklassiges Tennis zu sehen, wie seit zwanzig Jahren nicht mehr. Die Herren empfangen den Titelaspiranten SV Leingarten, den Teamchef Julian Klose als haushohen Favoriten ansieht. Seit ein paar Jahren versuchen die Gäste in die Regionalliga aufzusteigen, bisher ohne Erfolg. In dieser Saison haben sie sich aber massiv verstärkt. So wurden die beiden Ranglistenspieler Christian Hirschmüller (DTB 59) und Nils Brinkmann (DTB 63) verpflichtet. Die Meldeliste wird angeführt von drei Franzosen, darunter der ehemalige Weltranglistenspieler Guillaume Rufin, aber ob er tatsächlich antreten wird, ist fraglich. Zum Einsatz kam in der ersten Begegnung am vergangenen Sonntag beim 7:2 Sieg gegen Markwasen Reutlingen Fabien Reboul (DTB A 38) im Spitzeneinzel, das er glatt gewonnen hat. Auch die anderen fünf Einzelspieler des TC Friedrichshafen holten ihre Siegpunkte, aber mit zum Teil recht knappen Ergebnissen, darunter zwei Matchtiebreaks.

Nach dem 4:5-Resultat des Häfler Teams in der vergangenen Woche beim TV Reutlingen II, mit dem eigentlich nicht zu rechnen war, wird es auch im ersten Heimspiel alles daran setzen, für eine weitere Überraschung zu sorgen. An der Aufstellung wird sich vermutlich nichts ändern. Wie in der Vorwoche werden Christian Haupt, Julian Klose, Markus Bartosch, Igor Ogrizek, Fabio Demel und Johannes Ritter auf dem Platz stehen. „Wir brauchen dringend die Unterstützung unserer Zuschauer, um gegen diese Mannschaft mithalten zu können“, so Mannschaftschef Julian Klose, der auf viele mitfiebernde Fans auf einer voll besetzten Terrasse hofft.

Verbandsliga, Damen: TC Friedrichshafen – TK Bietigheim. – Genau diesen Zuspruch werden die Damen auch benötigen, denn mit dem TK Bietigheim kommt der Tabellenführer der Gruppe an den See, der seine bisherigen drei Spiele gewonnenen hat. Vor zwei Jahre ist die Mannschaft aus der Oberliga abgestiegen und hat im vergangenen Jahr den sofortigen Wiederaufstieg nur aufgrund des schlechteren Matchverhältnisses verpasst. Die Tschechin Tereza Jankowska bestritt auch im Vorjahr alle Spitzeneinzel der Bietigheimer und beendete die Saison mit einer makellosen 7:0-Bilanz. Diese soll sich am Wochenende nicht wiederholen.

In diesem Jahr hat sie schon eine Niederlage hinnehmen müssen, der allerdings zwei deutliche Siege gegenüberstehen. Vieles wird beim vierten Saisonspiel davon abhängen, ob TC-Friedrichshafens Nummer Eins, die Ukrainerin Anastasiya Fedoryshyn, pünktlich am Start sein kann. Auf jeden Fall werden wie in der vergangenen Woche die fünf Stammspielerinnen Katharina Vogg, Winnie Michalis, Ann-Kathrin Zilles, Nicola Kortus und Carina Hertkorn antreten. Die Niederlage in Bernhausen soll ganz schnell vergessen werden. Stattdessen will das Team nach vorn schauen und an die beiden Siege gegen Ulm und Tübingen anknüpfen.

Oberliga, Herren 40: (wkn) Ziemlich gebeutelt von Verletzungen sind die Herren 40 derzeit in der Tennis-Oberliga Württemberg. Nach Martin Feyen hat es nun auch Lars Grabolle erwischt, dessen Einsatz beim Tabellenschlusslicht Süssen heute fraglich ist. Dafür kehrt Ingo Hartmann zurück und deshalb stehen die Chancen auf eine Verteidigung der Tabellenführung trotzdem nicht so schlecht.

Junioren: Die Junioren des TCF haben ihr erstes Oberligaspiel vergangene Woche gewonnen und nun kommen heute die Sportfreunde Schwendi auf die Anlage ans Strandbad. Schwendi hat gegen die vermeintlich schwächste Mannschaft dieser Liga, den TC Lauffen, mit 7:2 gewonnen und damit treffen zwei bisher ungeschlagene Mannschaften aufeinander. Der Ausgang dieser Begegnung ist offen.

Verbandsliga, Herren 50: Ebenfalls stark von Verletzungen gebeutelt sind die Herren 50 in der Verbandsliga. Volker Gsimbsl und Jürgen Ritter fallen verletzt aus und so sind die Chancen in Hechingen nicht gerade die Besten, obwohl die Hohenzollern ebenfalls erst einen Sieg haben.