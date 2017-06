Regionalsport See Ost TC Friedrichshafen verliert knapp

Der Aufsteiger in die Württemberliga unterliegt mit 4:5 beim TV Reutlingen II. Jakob Sude sorgte mit zwei Punkten für den Gastgebersieg. Friedrichshafener Tennisdamen zu fünft beim TC Bernhausen chancenlos. Verbandsligapartie 0:9 verloren.

Tennis-Württembergliga: TV Reutlingen II – TC Friedrichshafen 5:4. – Nur knapp am ersten Erfolgserlebnis sind die Herren vorbei gerutscht. Nach den beiden Einzeln von Igor Ogrizek an Platz 4 und Juniorenspieler Johannes Ritter (6) wurden noch zwei Doppel im Match-Tiebreak gewonnen.

Neuzugang Christian Haupt (97 DTB) traf im Spitzeneinzel auf Florian Fallert, der mit Rang 66 deutlich vor ihm im Ranking steht. Dennoch ist das 5:7, 5:7 ein respektables Resultat. Und ganz spannend war die Partie an Platz 2, in der die beiden altbekannten Freunde, Jakob Sude und Julian Klose, aufeinandertrafen. Allerdings spricht die klare Zweisatzniederlage von Klose dafür, dass die Positionen in der Deutschen Rangliste ihre Berechtigung haben. Zwischen Nummer 75 und 231 liegen wenn nicht gerade Welten, zumindest aber große Unterschiede, obwohl Julian durchaus mit der Filzkugel umzugehen versteht, wie man am See weiß. Höchst erfreulich verlief die Partie an Platz 4, denn Igor Ogrizek besiegte seinen sechs Jahre älteren Kontrahenten äußerst knapp im Match-Tiebreak mit 10:8. Den zweiten Punkt im Einzel holte in zwei Sätzen Johannes Ritter, der das Siegen vom Tag zuvor schon gewohnt war, denn er hat in der Oberliga-Juniorenmannschaft an Platz 1 einen glatten Zweisatzsieg geholt. Die Hoffnung, drei Punkte aus den Doppeln zu holen, machte das Einser-Duo der Reutlinger mit Fallert/Sude ziemlich schnell zunichte, zwei Sätze „zu null“ sagen alles. Umso erfreulicher die Punkte der Doppel zwei und drei. Dass beide im Match-Tiebreak gewonnen wurden, spricht für die Moral des Teams.

Mit diesem 4:5 Ergebnis zum Auftakt der Saison kann das Team zwar nicht zufrieden sein, aber dass es nicht geradezu untergegangen ist, lässt für die nächsten Partien hoffen.

Verbandsliga, Damen: TC Bernhausen – TC Friedrichshafen 9:0. – Wie gut, dass die Friedrichshafener Damen die ersten beiden Spiele im Mai schon gewonnen hatten, denn am dritten Spieltag der Saison haben sie eine herbe Klatsche kassiert. Ohne ihre Nummer 1, die Ukrainerin Anastasiya Fedoryshyn, waren Kapitän Winnie Michalis und ihre Mitstreiterinnen chancenlos. Dass ihre Spitzenspielerin nicht zu jedem Match zur Verfügung stehen würde, wusste die Mannschaft von vornherein. Dieses Mal war die Entscheidung allerdings sehr kurzfristig gefallen, so kurz, dass es der Mannschaftsführerin nicht mehr gelungen ist, eine sechste Spielerin herbei zu zaubern. So fuhren sie tatsächlich nur zu fünft nach Bernhausen. Vielleicht hat diese Tatsache zusätzlich die Motivation getrübt. Noch ein weiteres Mal wird Anastasiya Fedoryshyn fehlen. Wann das sein wird, steht noch nicht fest, es richtet sich in erster Linie nach deren internationalen Tennisaktivitäten. Zu den beiden anderen Spielen ist sie aber fest eingeplant. Das Ziel Aufstieg ist mit einem Ausrutscher aber längst noch nicht abgeschrieben.

Tennis

Verbandsliga, Damen

Bernhausen – Friedrichshafen 9:0

Iva Zelic – Katharina Vogg 6:1, 6:0; Rebeka Kern – Winnie Michalis 6:3, 6:2; Tanja Günther – Ann-Kathrin Zilles 6:3, 6:1; Nadine Schad – Nicola Kortus 6:2, 7:5; Klara Vuckovic – Carina Hertkorn 6:0, 6:2; Maralmaa Battsooj – nicht angetreten; Zelic/Kern – Michalis/Zilles 6:1, 6:2; Günther/Battsooj – Vogg/Kortus 6:4, 6:3; Schad/Vuckovic – Hertkorn/nicht angetreten.

Württembergliga

TV Reutlingen II – TC Friedrichshafen 5:4

Florian Fallert – Christian Haupt 7:5, 7:5; Jakob Sude – Julian Klose 6:2, 6:1; Stephan Hoiss – Markus Bartosch 6:0, 3:1; Peter Mayer-Tischer – Igor Ogrizek 4:6, 7:5, 8:10; Daniel Stöhr – Fabio Demel 6:0, 6:3; Yannick Offermans – Johannes Ritter 3:6, 4:6; Fallert/Sude – Klose/Bartosch 6:0, 6:0; Hoiss/Mayer-Tischer – Haupt/Ogrizek 4:6, 6:3, 7:10; Stöhr/Offermans – Demel/Ritter 3:6, 6:3, 8:10.