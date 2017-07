Regionalsport See Ost TC Friedrichshafen hat seine Pflichtaufgaben erledigt

Die Herren 40 feiern die Tabellenführung mit einem 9:0 in Süssen. Auch die Junioren des TC Friedrichshafen bleiben in der Oberliga vorn.

Tennis-Oberliga, Herren 40: TC Süssen – TC Friedrichshafen 0:9. – (wk) Alles läuft auf einen Showdown am Spieltag in zwei Wochen hinaus. Der TCF ist ebenso ungeschlagen wie der Nachbar aus Ravensburg, und so werden sie sich am Seehasensamstag ein Duell um den Aufstieg in die Württembergliga liefern. An diesem Wochenende erledigten die Friedrichshafener erst einmal die Pflichtaufgabe beim Schlusslicht Süssen souverän. Beim 9:0-Erfolg konnten sie auch das Fehlen von Martin Feyen und Lars Grabolle kompensieren. Ingo Hartmann, Michael Eberhardt, Andreas Altmann, Petr Cejka, Markus Koenen und Michael Appl gewannen in jeweils zwei Sätzen, auch alle drei Doppel gingen mehr oder weniger glatt an den TCF. Die Tabellenführung vor den ebenfalls ungeschlagenen Ravensburgern ist vor dem entscheidenden Duell in 14 Tagen der Lohn.

Junioren, Oberliga: TC Friedrichshafen – Spfrde Schwendi 6:3. – Auch die Junioren bleiben ungeschlagen und holten sich von ihrem samstäglichen Gegner Schwendi die Tabellenführung. Schon nach den Einzeln stand es durch Siege von Johannes Ritter, Dino Ramnialis und den Feyen-Brüdern Jakob und Heiko 4:2 für die Gastgeber. Alle Doppel gingen dann in den Match-Tiebreak, und die TCF-Jungs holten durch die oben genannten Einzelsieger zwei von drei möglichen Punkten zum 6:3-Endstand.

Herren 50, Verbandsliga: TC Hechingen II – TC Friedrichshafen 3:6. – Unerwartet deutlich gewannen die Friedrichshafener in Hechingen. Die Positionen 3 bis 6 mit Paul Günthör, Andreas Looser, Hartmuth Grobelin und Dietmar Riedel gewannen in je zwei Sätzen. Volker Gsimbsl stellte sich in den Dienst der Mannschaft, musste aber sein Einzel verletzt aufgeben. Auch Stefan Hener reihte sich im Doppel mit Hartmuth Grobelin in die Siegerliste ein, und da Paul Günthör mit Andreas Looser ebenfalls punktete, stand der klare Auswärtssieg fest.

Juniorinnen, Bezirksoberliga:TV Dettingen – TC Friedrichshafen 2:7. – Die Juniorinnen bleiben ungeschlagen. Allerdings hat Tabellenführer Ulm ein Spiel mehr ausgetragen und so bleibt den Friedrichshafenerinnen erstmal nur der zweite Platz.

Kreisklasse: TC Ösch-Weingarten – TC Friedrichshafen IV 3:6. – Die vierte Mannschaft hat ihre Tabellenführung durch den 6:3-Sieg gegen Ösch-Weingarten behauptet und ist hoher Favorit auf den Aufstieg.