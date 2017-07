Regionalsport See Ost TC Friedrichshafen hat dennoch vieles richtig gemacht

TC Friedrichshafen steigt nach einem Jahr wieder aus der Tennis-Württembergliga ab. Die Friedrichshafener Verbandsligadamen sind mit ihrem Rang drei zufrieden.

Tennis-Württembergliga: „Ich denke, wir haben dieses Jahr vieles richtig gemacht. So eine gigantische Saison wie 2016 lässt sich kaum wiederholen“, lautet die Einschätzung von Markus Koenen, Vereinstrainer des TC Friedrichshafen. Mit „gigantisch“ bezieht er sich auf den letztjährigen Aufstieg der ersten und zweiten Herrenmannschaft in die Württembergliga bzw. in die Verbandsliga, beide aber mussten am Ende dieser Saison wieder absteigen.

Die erste Mannschaft war während der gesamten Spielzeit gehandicapt durch die kurzfristige Absage von Topspieler Pirmin Hänle und dem Auslandssemester von Lukas Kortus, beide erfolgreiche Stammspieler seit mehreren Jahren. Der „Neue“ an Position 1, Christian Haupt, hat sich sehr gut eingefügt. „Richtig gut ist der Teamgeist in der Mannschaft“, bestätigt Markus Koenen, denn bis zum letzten Auswärtsspiel in Tübingen vergangenen Sonntag, zu dem die Friedrichshafener bereits am Vorabend angereist waren (wir berichteten), haben alle Spieler bis zum Schluss um jeden Ball gekämpft und sich nicht hängen lassen, obwohl da der Abstieg ja bereits feststand.

Verbandsliga, Damen: Von gutem Teamgeist spricht auch Mannschaftsführerin Winnie Michalis über ihre erste Damenmannschaft. „Wir sind mit dem dritten Tabellenplatz zufrieden. Die Mannschaft hat seit Saisonbeginn gut trainiert und zusammengehalten.“

Dennoch ist sie der Meinung, dass nicht alles optimal gelaufen ist, weil der Spielerkader zu klein war. Eine sechste Spielerin zu finden, sei nicht immer einfach gewesen, und das hat am dritten Spieltag ja auch zu einem 0:9-Debakel geführt, als das Team nur zu fünft antreten konnte. Sehr positiv überrascht waren die Spielerinnen von ihrer neuen Nummer 1, Anastasiya Fedoryshyn. Sowohl was das spielerische als auch das menschliche Format betrifft. Sie hat sich sehr gut integriert. Ebenso hat Katharina Vogg an Position 2 die Mannschaft deutlich verstärkt im Verhältnis zum Vorjahr, als mit Ach und Krach noch der Klassenerhalt erreicht worden war.

„Es bleibt für die nächste Saison auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, es werden dann ein paar Sachen aus organisatorischer Sicht anders laufen als diese Saison“, resümiert die rührige Teamchefin, die in Aussicht stellte, nächstes Jahr nicht mehr alle Mannschaftsfäden in der Hand halten zu wollen.

„Die Weichen für 2018 werden erst in den nächsten Tagen gestellt. Aber ich bin mir sicher, dass auch nächstes Jahr hochklassiges Tennis beim TC Friedrichshafen zu sehen sein wird und wir das Aushängeschild im Leistungs-Tennis unserer Region sein werden“, ist sich Vereinstrainer Markus Koenen sicher. Positive Aussichten gibt es auch abseits vom Sport vom 1. Vorsitzenden Andreas Looser: Im Oktober werde mit dem Neubau des Klubhauses begonnen.