TC Friedrichshafen feiert Doppelsieg an der Tennis-Bezirksmeisterschaft

Favorit Julian Klose und die ungesetzte Jana Lutz (SC Mengen) sind in Biberach erfolgreich. Drei Spieler des TC Friedrichshafen stehen bei den Herren A im Halbfinale der Hallenmeisterschaft.

Tennis: Als Favorit bei den Bezirksmeisterschaften Oberschwaben/Alb-Donau in Biberach ist Julian Klose (TC Friedrichshafen) bei Herren A angetreten. Er holte seinen Titel relativ unangefochten, nur im Halbfinale gegen den an Nummer 5 gesetzten Benjamin Seifferer (TC Weingarten) wurde es im ersten Satz eng. Anders gestaltete sich das Finale der Damen A: Die an Nummer 1 gesetzte Maike Nägele (Spfrde Schwendi) unterlag der ungesetzten Jana Lutz (SC Mengen) in drei dramatischen Sätzen mit 6:7, 6:3 und 8:10. So gab es einen fast identischen Ausgang im Vergleich zum letztjährigen Finale.

Während die Ergebnisse von Nägele mit 6:2 und 6:1 gegen Isabell Blumer (SC Mengen) sowie gegen ihre Mannschaftskollegin Chiara Heinz mit 6:2 und 6:3 recht deutlich ausfielen, musste Lutz bereits in der ersten Runde heftig kämpfen. Die an Nummer 2 gesetzte Amelie Kurpiers (SSV Ulm) verlangte ihr beim 6:4 und 7:6 einiges ab. Erst das Halbfinale gegen Anja Fimpel (TC Bad Buchau) verlief beim 6:2-, 6:2-Sieg problemloser. Das Finale zwischen der Schwendierin Nägele und der Mengenerin Lutz ließ an Dramatik nichts zu wünschen übrig. Dass die 23-jährige Lutz im Tiebreak letztendlich knapp mit 10:8 vorn lag, zeigt, wie eng das Match war.

Keine große Überraschung gab es bei Herren A: Im Halbfinale traf die Nummer 1, Julian Klose (TC Friedrichshafen), auf die Nummer 5 des Turniers, Benjamin Seifferer (TC Weingarten). Der hatte seinerseits die Hoffnungen der Nummer 3 des Feldes, Lukas Kortus (TC Friedrichshafen), gnadenlos zunichte gemacht und ihn fast mit der Höchststrafe (6:0, 6:1) vom Platz geschickt. Das andere Halbfinale bestritten die beiden Friedrichshafener Noah Wallace (Nummer 4) und Johannes Ritter (Nummer 2). Wallace spielte wesentlich sicherer als die Runden zuvor und schaffte mit dem 6:2 und 6:0 den Einzug ins Finale. Dort konnte er seine gute Form gegen Julian Klose nicht ausspielen und unterlag 1:6 und 2:6. Als Hallen-Bezirksmeister 2016/2017 in der Königsklasse Herren A krönte sich der 21-jährige Klose. Bemerkenswert, dass drei von vier Halbfinalisten vom TC Friedrichshafen kamen.

Die Wettbewerbe Herren B und C sowie alle Senioren werden vom 13. bis 15. Januar im LZ Biberach ausgespielt.

Damen A, Viertelfinale: Maike Nägele (Spfrde Schwendi) – Isabell Blumer (SC Mengen) 6:2, 6:1, Nicole Glöggler (TSG Söflingen) – Chiara Heinz (Spfrde Schwendi) 6:1, 3:6, 9:11, Kristina Birst (TV BC-Hühnerfeld) – Anja Fimpel (TC Bad Buchau) 4:6, 6:1, 6:10, Jana Lutz (TC Mengen) – Amelie Kurpiers (SSV Ulm) 6:4, 7:6. – Halbfinale: Nägele – Heinz 6:2, 6:0, Fimpel – Lutz 2:6, 2:6. – Finale: Nägele – Lutz 6:7, 6:3, 8:10. – 1. Jana Lutz (SC Mengen), 2. Maike Nägele (Spfrde Schwendi), 3. Chiara Heinz (Spfrde Schwendi), 3. Anja Fimpel (TC Bad Buchau).

Herren A, Viertelfinale: Klose – Christoph Birner (TC Leutkirch) 6:1, 6:0, Kortus – Seifferer 0:6, 1:6, Holger Bock (TC Weingarten) – Wallace 4:6, 4:6, Christian Piesker (TC Ehingen) – Johannes Ritter (TC Friedrichshafen) 4:6, 4:6. – Halbfinale: Klose – Seifferer 7:6, 6:4, Wallace – Ritter 6:2, 6:0. – Finale: Klose – Wallace 6:1, 6:2. – 1. Julian Klose (TC Friedrichshafen), 2. Noah Wallace (TC Friedrichshafen), 3. Benjamin Seifferer (TC Weingarten), 3. Johannes Ritter (TC Friedrichshafen).