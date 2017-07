Regionalsport See Ost TC Friedrichshafen: Mit einem Sieg verabschiedet

Tennis-Württembergligist TC Friedrichshafen gewinnt zwar sein letztes Saisonspiel in Tübingen, muss aber dennoch aus Liga absteigen.

Tennis-Württembergliga: Obwohl der Abstieg bereits vor dem Doppelspieltag feststand, hat der TC Friedrichshafen um Mannschaftsführer Julian Klose bis zum letzten Ball und sehr professionell gekämpft: Er ist zum Auswärtsspiel in Tübingen am Vorabend angereist.

TC Friedrichshafen – TC Doggenburg 3:6. – Die fünf Stammspieler Christian Haupt, Julian Klose, Markus Bartosch, Igor Ogrizek und Fabio Demel zeigten mit Sportwart Marco Berner, für den in Amerika weilenden Johannes Ritter eingesprungen, vor einer beachtlichen Zuschauerkulisse noch einmal Tennis vom Feinsten. Dennoch hatte im Spitzeneinzel Christian Haupt das Nachsehen gegen den Kroaten Antonio Sancic. Ein wirklich sehenswertes Match lieferte sich Julian Klose mit Torsten Popp, dem ehemaligen Weltklassespieler, jetzigen Verbandstrainer und früheren Mannschaftsspieler im TC Ravensburg, der es in seiner aktiven Zeit bis Rang 206 in der ITF-Rangliste geschafft hatte. Allerdings ist das elf Jahre her. Dennoch hat er nichts verlernt. Julian zeigte ebenso gute Schläge, machte aber immer einen Fehler mehr als der Gegner. Ebenso erging es Markus Bartosch (3) gegen David Klier, ehemals 442 ITF. An Platz 4 bewies Igor Ogrizek, dass seine bisherigen gewonnenen Matches keine Zufallstreffer waren. Spannung pur erlebte das Publikum, beide Sätze gingen in den Tiebreak. Den ersten holte sich der Häfler mit 8:6, den zweiten mit 7:4. Fabio Demel (5) holte den zweiten Punkt in der Einzelrunde im Match-Tiebreak, nachdem er den zweiten Satz im Tiebreak gewonnen hatte. Um zum ersten Saisongesamtsieg zu kommen, hätte der TC alle Doppel holen müssen. Ein schier aussichtsloses Unterfangen. Haupt/Demel erreichte einen Zweisatzsieg und damit den dritten Punkt, Bartosch/Berner war chancenlos. Am längsten kämpfte Klose/Ogrizek gegen Sancic/Popp, musste sich aber auch in zwei Sätzen geschlagen geben.

TC Tübingen – TC Friedrichshafen 4:5. – Also sollte der erste und einzige Sieg in dieser Saison am letzten Spieltag erreicht werden, ein mögliches Ziel, die letzten Gastgeber belegen mit noch schlechterer Bilanz den letzten Tabellenplatz. Das Vorhaben gelang, wenngleich nicht gerade im Vorübergehen. Julian Klose (2), Igor Ogrizek (4) und Fabio Demel (5) siegten in zwei Sätzen zum 3:3. Christian Haupt hatte den vierten Punkt auf dem Schläger, unterlag aber im Match-Tiebreak mit 10:12. Erneut kam der Doppelaufstellung entscheidende Bedeutung zu. Alles Tüfteln und Abwägen hat sich gelohnt. Haupt/Klose und Ogrizek/Demel holten die erforderlichen beiden Punkte, sodass dieses Mal ein Pluszeichen unterm Spielbericht verzeichnet werden konnte. Erwähnenswert, dass Igor Ogirzek an Platz 4 fünf seiner sieben Einsätze im Einzel gewonnen hat.

TC Friedrichshafen – TC Doggenburg 3:6. – Christian Haupt – Antonio Sancic 2:6, 4:6; Julian Klose – Torsten Popp 1:6, 2:6; Markus Bartosch – David Klier 2:6, 2:6; Igor Ogrizek – Pascal Solisch 7:6, 7:6; Fabio Demel – Victor Schmid 6:3, 6:7, 10:5; Marco Berner – Eduard Schneider 0:6, 1:6; Klose/Ogrizek – Sancic/Popp 3:6, 1:6; Haupt/Demel – Schmid/Luca Fauser 6:3, 6:4; Bartosch/Berner – Klier/Schneider 1:6, 0:6.

TC Tübingen – TC Friedrichshafen 4:5. – Ivan Gomez Mantilla – Christian Haupt 3:6, 6:4, 12:10; Steffen Zornoza – Julian Klose 1:6, 6:7; Sven König – Markus Bartosch 6:1, 6:1; Janne Jacobi – Igor Ogrizek 4:6, 3:6; Marc Miran – Fabio Demel 5:7, 3:6; Lukas Gudra – Marco Berner 6:3, 6:0; Gomez Mantilla/König – Haupt/Klose 6:3, 3:6, 4:10; Zornoza/Jacobi – Bartosch/Berner 6:4, 6:1; Miran/Gudra – Ogrizek/Demel 1:6, 2:6.