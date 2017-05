Regionalsport See Ost Sv Kehlen soll seine Tugenden wieder zeigen

Fußball-Landesligist zuletzt aber nicht mehr so erfolgreich. Der Tabellendritte FC Ostrach kommt am Samstag an die Schussen.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – FC Ostrach (heute, 15.30 Uhr). – Zum letzten Heimspiel dieser Saison empfängt der SV Kehlen am Samstagnachmittag den Tabellendritten. Beide Mannschaften haben in der Hinrunde positiv überrascht, aber in den vergangenen Wochen doch gehörig Federn lassen müssen. Mittlerweile steht Ostrach auf dem dritten Platz, Aufstieg und Relegation sind keine Thema mehr, der SVK wird auf Rang sechs geführt.

Lange Zeit in dieser Saison spielte der FC Ostrach um die Tabellenspitze der Landesliga mit; nach dem Verlust von Torjäger Alexander Klotz, der sich im Winter dem Oberligisten FV Ravensburg angeschlossen hatte, ging in der Frühjahrsrunde auch der mögliche zweite Platz verloren. Herausragender Mannschaftsteil des Teams von Trainer Miroslav Topalusic ist zweifelsohne die Offensivabteilung. Angetrieben wird diese von Mittelfeldregisseur Markus Gipson (13 Tore) und dem Stürmer Eugen Michel (14 Tore).

Auch Gastgeber Kehlen kämpft derzeit mit einer ausgeprägten Frühjahresmüdigkeit seiner Spieler. Nach dem überraschenden 4:1-Sieg über den bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Ehingen-Süd am Karsamstag gab es wohl einen gehörigen Spannungsabfall in der Mannschaft – seither wartet das Team auf einen weiteren Erfolg. Im Gefühl des gesicherten Klassenerhalts scheint in den letzten Partien der Saison die Konzentration nicht immer auf höchstem Niveau zu sein. So passierte es, dass zum Beispiel im Heimspiel gegen das abstiegsgefährdete Maierhöfen-Grünenbach ein greifbarer Heimsieg in den letzten Sekunden der Begegnung beim 3:3 noch aus der Hand gegeben wurde.

In diesem letzten Heimspiel der Punkterunde kann die Mannschaft noch einmal jene Tugenden zeigen, die zu einem bisher so guten Saisonverlauf geführt haben. Allerdings muss auch wieder gepunktet werden, damit ein weiteres Abrutschen in der Tabelle vermieden wird.