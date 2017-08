Regionalsport See Ost Sude/Laboureur stehen im WM-Achtelfinale

Regionalsport See Ost

Das Beachvolleyballduell gegen Großner/Glenzke am Mittwoch mit 2:0 souverän gewonnen. Finninnen Lehtonen/Lahti sind am Donnerstag ab 11.30 Uhr die Gegnerinnen im WM-Achtelfinale auf der Donauinsel in Wien.

Beachvolleyball: Julia Sude (VfB Friedrichshafen) und Chantal Laboureur (Immenstaad, MTV Stuttgart) haben das Achtelfinale an der Weltmeisterschaft in Wien erreicht. Die Weltranglistenzweiten setzten sich am Mittwochnachmittag im deutsch-deutschen Duell mit 2:0 (21:14, 21:12) gegen Julia Großner und Nadja Glenzke letztlich problemlos durch.

Die Beachvolleyballerinnen vom Bodensee hatten lange darauf warten müssen, ehe sie ihre Gegnerinnen in der Runde der besten 32 gekannt hatten. Erst das letzte Spiel am Dienstagabend entschied auf der Donauinsel in Wien darüber. Julia Großner und Nadja Glenzke waren die Glücklichen. Sie hatten sich als Lucky Loser, einer der acht schwächsten WM-Gruppendritten, über Paraguay, Gabriela Filippo und Erika Sofia Mongelos Bobadilla, mit einem deutlichen 2:0 (21:12, 21:18) in die Eliminierungsrunde geschmettert.

Sude/Laboureur ließen in diesem einseitigen Fight nichts anbrennen. Vielleicht auch deshalb, weil sie die Weltmeisterschaft 2015 im niederländischen Den Haag noch im Hinterkopf hatten. Damals waren sie genauso souverän wie jetzt in Wien durch die Gruppenphase gerauscht, um dann völlig überraschend die Partie im Rennen um den Einzug ins Achtelfinale gegen Maschkova/Tsimbalova aus Kasachstan 18:21 und 14:21 zu vermasseln.

Julia und Chantal aber haben sich in diesen zwei Jahren enorm weiterentwickelt. Die Medizinstudentin Laboureur und die zukünftige Zahnmedizinstudentin Sude wurden mit dem Druck des Gewinnen-Müssen locker fertig, und damit auch mit den Hamburger Volleyballerinnen auf der anderen Netzseite. Das deutsche-deutsche Duell zwischen der Nummer 2 und 28 der Weltmeisterschaft begann mit Verspätung. Carol/Maria Antonelli hatten 59 Minuten gebraucht, ehe sie Bawden/Clancy mit 2:1 besiegt hatten. So lange wollten Sude/Laboureur in der Mittagshitze von Wien garantiert nicht baggern und schmettern.

Aber im ersten Satz mussten sich die Favoritinnen in Geduld üben. Zweimal hatten sie Minibreaks nicht nutzen können (4:3, 8:7), sie mussten sogar einem Rückstand hinterherrennen. Mit Erfolg. Aus dem 10:12 wurde ein 16:13. Ab dann lief’s. Großner/Glenzke scheiterten immer wieder am Su-La-Block, und das Ass von Chantal brachte den ersten Satzball (20:14). Ihn verwandelte die Immenstaaderin zum deutlichen 21:14.

Hohe „Bogenlampen“ kurz hinters Netz – Aufschläge, die Großner/Glenzke im zweiten Durchgang anfangs in Bedrängnis brachten, einen geordneten Angriff kaum zuließen (0:4). Aber auch gegen einen unterlegenen Gegner sind einhundert Prozent Konzentration gefordert, sonst kann das Spiel kippen (6:5). Soweit kam es nicht. Ein Angriff von Sude, ein Netzfehler von Großner/Glenzke leiteten das schnelle Ende ein (12:7). Den Vorsprung ließen sich die Turnierfavoritinnen nicht mehr nehmen (15:12, 20:12). Mit einem Ass von Laboureur war das 21:12 und 2:0 nach 32 Minuten perfekt, das Achtelfinale erreicht.

Am donnerstag ab 11.30 Uhr treffen Julia Sude und Chantal Laboureur in Wien auf die Finninnen Lehtonen/Lahti, die das kanadische Duo Gordon/Saxton (21:14, 21:15) aus dem Wettbewerb geworfen hatten. Sollte sich das derzeit beste deutsche Beachvolleyballteam erneut durchsetzen, stünde ihm im Viertelfinale am Freitag entweder Pavan/Humana-Paredes (Kanada) oder Hüberli/Betschart (Schweiz) gegenüber.