Beachvolleyball Sude/Laboureur schließen World Tour-Finale auf Platz 5 ab

Beachvolleyball-Duo vom Bodensee muss in Hamburg den Weltranglisten-Ersten Larissa/Talita den Vortritt lassen und verpasst den Einzug ins Halbfinale

Beachvolleyball, World-Tour-Finale: Das war leider nicht das Spiel von Chantal Laboureur und Julia Sude. Nachdem sie am Donnerstag eine Top-Leistung gezeigt hatten und als Poolsieger direkt ins Viertelfinale einzogen, waren die Brasilianerinnen Larissa/Talita bei der 0:2-(17-21, 10-21)-Niederlage zu stark. Damit beenden sie die Hamburger Finalspiele auf Platz fünf und sacken ein Preisgeld von 20 000 US-Dollar ein.

Im Viertelfinale waren die Gegnerinnen ein harter Brocken. Larissa/Talita hatten nach zwei Niederlagen in der Vorrunde als Gruppendritte den Sprung in die nächste Runde geschafft. Im Achtelfinale kämpften sie die Kanadierinnen Bansley/Wilkerson mit 27:25 und 21:16 nieder und machten das Top-Duell zwischen dem topgesetzten deutschen Duo und der Nummer zwei perfekt.

Bis Mitte des ersten Satzes sah es sogar gut aus für Chantal und Julia. Mit einer 14:11-Führung hatten sie ihre Gegnerinnen zunächst im Griff. Doch wie aus dem Nichts schlichen sich plötzlich Konzentrationsschwächen ein, die den Verlauf völlig auf den Kopf stellten. Larissa/Talita drehten und gewannen den ersten Satz eins noch, um mit unglaublicher Power weiter zu machen. Alleine Larissa gelangen sieben Aufschlag-Asse, darunter zwei Netzkantenroller, die den deutschen Damen keine Chance ließen. Diese wiederum wackelten gehörig in der Annahme und fanden zu keiner Zeit in ihren Rhythmus.

„Wir haben im ersten Satz gut mitgehalten und geführt. Dann bekommen wir ein paar Konzentrationsprobleme, was sie gnadenlos ausgenutzt haben. Im zweiten Satz haben wir keinen Stich in der Annahme gesehen. Larissa war eine Service-Maschine. So etwas habe ich auch noch nicht gesehen“, erklärte Chantal Laboureur die Niederlage. „Im zweiten Satz macht Larissa zwei Asse mit der Netzkante und hat mit jedem Aufschlag mehr Selbstbewusstsein bekommen, was es uns dann extrem schwer gemacht hat“, so Julia Sude aus Friedrichshafen.

Das zweite deutsche Damen-Duo marschierte aufs oberste Podest: Laura Ludwig und Kira Walkenhorn verteidigten in Hamburg ihren World Tour-Titel in einem spannenden Finale gegen die Brasilianerinnen Agatha/Duda mit 2:1 (21-17, 19-21, 15-10). Für die Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen ist es der zweite World Tour Final-Sieg in Folge, nachdem sie letztes Jahr in Toronto ebenfalls Gold holten.