Friedrichshafen Sude/Laboureur erneut auf Rang fünf

Beachvolleyballteam vom Bodensee schlägt sich in Moskau ins Viertelfinale. Partien werden wegen Schneefall und Hagel unterbrochen.

Beachvolleyball: (tob) Chantal Laboureur (Immenstaad) und Julia Sude (Friedrichshafen) haben sich beim Drei-Sterne-Turnier in Moskau durch Wetterkapriolen und das Teilnehmerfeld gekämpft. Erst im Viertelfinale wurden sie gestoppt und landen auf Rang fünf.

Was musste die Weltspitze in Moskau bei diesem mit nur 75000 Dollar dotierten Drei-Sterne-Turnier des Weltverbands FIVB über sich ergehen lassen. Väterchen Frost trifft Mütterchen Russland besonders hart. Einstellige Temperaturen, Regen und Schneefall. Alles andere als Bedingungen für Flip-Flops und Bikini. „Das war eher Snowvolley als Beachvolleyball“, befand Julia Sude und vermeldete magere drei Grad plus. Absoluter Wetterhöhepunkt das Spiel gegen China. Bei Sonne begonnen, kam Schnee und das Spiel wurde unterbrochen, weil es hagelte. „Wir mussten unserem Trainer erst einmal erklären, was das ist, was da vom Himmel fällt“, erzählt Sude. Ricardo Brunale de Andrade ist Brasilianer und kennt eigentlich nur Sonnenschein.

Gespielt wurde auch an den Ufern des Khimki-Flusses. Der Start ins Turnier auf dem Gelände des Vodny Stadions im Nordosten Moskaus knüpfte nahtlos an den guten Auftritten der Weltranglistendritten an: Mit einem klaren 2:0 (21:17, 21:16) über die Brasilianerinnen Rebecca Cavalcanti Barbosa Silva/Ana Patricia Silva Ramos. Weiter ging es gegen das offizielle DVV-Nationalteam Victoria Bieneck/Isabel Schneider, das kampflos gewann, weil ihre Gegnerinnen verletzt passen mussten, somit frischer war und dies nutzte. Sie schlugen, bei Dauerregen, die Stuttgarterinnen mit 21:15, 21:13. Die minutiös getaktete Vorbereitung griff ins Leere, da der Spielbeginn um mehr als eine Viertelstunde nach hinten verlegt werden musste, zusätzlich zur Verschiebung, das Spiel davor war in den Tiebreak gegangen. Die deutschen Gegnerinnen hatten ihre Spieltrikots vergessen. Bis ein neuer Satz vom Veranstalter besorgt und mit der Nummer beflockt worden war, war der Rhythmus dahin. „So eine Verzögerung ist nicht hilfreich“, ärgert sich Julia Sude.

Nach den neuen Regeln der modifizierten Gruppenphase waren Laboureur/Sude damit Gruppenzweite und trafen auf die Olympia-Neunten Fan Wang/Yuan Yue, die sie bei Sonne, Schnee und Hagel 2:0 (21:17, 22:20) bezwangen. Auch wenn es für Beachvolleyball viel zu kühl war, die Motoren liefen nun. „Wir waren on fire“, sagte Julia Sude, als sie mit einem klaren 2:0 (21:10, 21:16) die Kanadierinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes schlugen.

Erst im Viertelfinale war dann Endstation. Das Team, welches zu Saisonbeginn in Ft. Lauderdale zum ersten Mal gemeinsam auftrat und auf Anhieb die Silbermedaille schnappte, erwies sich erneut als abgebrüht – und coole in der Kälte von Moskau. Wie in Ft. Lauderdale im Halbfinale gegen Laboureur/Sude waren sie nun auch in Moskau gegen das Stuttgarter Duo im entscheidenden Tiebreak stärker. Laboureur/Sude hatten im ersten Satz Agatha Bednarczuk und Edurada Santos Lisboa dominiert (21:15), im zweiten waren sie mehr auf der Suche nach Mitteln, als dass sie diese hatten und unterlagen 17:21. Im Tiebreak, bei einsetzendem Hagel, schnellen Rückstand (0:4) und minutenlanger Unterbrechung, konnten sie den Rückstand nicht mehr aufholen und unterlagen 8:15.

Das Team Chantal Laboureur/Julia Sude (MTV Stuttgart/VfB Friedrichshafen) landet somit in Moskau zum vierten Mal in Folge unter den Top five, streichen 240 Weltranglistenpunkte und 3000 Dollar Preisgeld ein. Der nächste Stopp auf der FIVB World Tour ist die Niederlande. Vom 15. bis 18. Juni findet ein Drei-Sterne-Turnier in Den Haag statt.