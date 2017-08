Regionalsport See Ost Sude/Laboureur: Erstaunlich, wundervoll, toll

Regionalsport See Ost

Julia Sude und Chantal Laboureur sind in Wien ins Viertelfinale der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft vorgestoßen. Die Kanadierinnen Pavan/Humana-Paredes sind am Freitag ab 13 Uhr ihre Gegnerinnen.

Beachvolleyball: Der Erfolgsexpress von Chantal Laboureur (Immenstaad, MTV Stuttgart) und Julia Sude war auch im Achtelfinale der Weltmeisterschaft nicht zu stoppen. Das derzeit beste deutsche Beachvolleyballduo der Frauen hatte in Wien gestern Mittag zum ersten Mal in diesem hochkarätigen Wettbewerb ein paar haarige Situationen zu überstehen. Aber die Nummer zwei des Turniers ließ sich nicht verunsichern und gewann auch die fünfte Partie zu Null. Ihre finnischen Gegnerinnen, Riikka Lehtonen und Taru Lahti-Liukkonen waren als Nummer 19 in das Turnier gegangen, blieb nichts anderes übrig, als nach 32 Minuten harter Gegenwehr dem deutschen Turnierfavoriten zum 2:0 (21:17 und 21:19) und zum Einzug ins Viertelfinale zu gratulieren.

„Amazing“ hatte Chantal Laboureur auf die Frage des ehemaligen Olympiasiegers und Moderators in Wien, Julius Brink, auf englisch geantwortet. Unmittelbar nachdem Julia Sude, mit 18 Punkten die Erfolgreichste des Quartetts, den zweiten Matchball verwandelt hatte. „Erstaunlich, wundervoll, toll“ – amazing auf Deutsch trifft den Nagel auf den Kopf. Cool und abgeklärt waren Sude/Laboureur in der Hitzeschlacht auf der Donauinsel geblieben, hatten gegen Finnland für alle Spielsituationen eine erfolgreiche Lösung gefunden.

Dabei hatten die beiden Sportlerinnen vom Bodensee schon im ersten Satz die eine oder andere schwierige Situation zu überstehen. Ihre finnischen Freundinnen waren hellwach. Jedenfalls im ersten Drittel des Durchgangs. Ein Diagonalangriff von Laboureur, zwei zu lang geratene finnische Angriffe, ein Laboureur-Lob sowie ein Sude-Block sorgten für eine klare Kante (7:6, 11:6). Ihr stabiles Sideout hielt die Deutschen komfortabel in Front (13:8), ein kurzer Wackler in der Annahme (13:10) blieb ohne Konsequenzen (19:15). Den ersten Satzball vergaben Sude/Laboureur noch, der zweite saß: Ass von Sude zum 21:17.

„Die Finninnen sind sind ja nicht dumm“, kommentierte Chantal Laboureur den zweiten Durchgang. In dem gingen Lehtonen/Lahti noch aggressiver zu Werke. Für Sude/Laboureur wurde der Schlagabtausch zu einer Achterbahn der Gefühle. Aus dem 1:3 wurde – dank einiger Breakpunkte aus der Verteidigung heraus – ein 9:5. Genug Vorsprung, sollte man meinen, um den Satz und das Match locker nach Hause zu fahren. Plötzlich aber wackelte die Annahme von Sude und der komfortable Vorsprung schmolz, ging flöten (10:10) – und die Partie drehte sich (10:11). Für einen kurzen Moment. Nicht einmal von einer Millimeterentscheidung per Videobeweis gegen sich (statt 15:12 14:13) ließen sich die Beachvolleyballerinnen vom Bodensee von der Siegerstraße abdrängen (18:18). Dreimal Julia Sude – und es stand 21:19 und 2:0.

Im Viertelfinale treffen sie und Chantal Laboureur heute um 13 Uhr auf Kanada. Sarah Pavan und Melissa Humana-Paredes, das neu gebildete Duo ist die Nummer 7 der WM, hat mit einer – im wahrsten Sinne des Wortes – überragenden Pavan (1,96 m) die Schweizerinnen Betschart/Hüberli im Achtelfinale mit 21:17 und 23:21 besiegt. „Wir haben erst einmal gegen sie gespielt“, freuen sich Sude und Laboureur auf dieses Duell. Denn: „Wir gewannen.“