Eishockey Stürmer-Ersatz für Towerstars Ravensburg

Dennis Reimer vertritt die verletzten Vogt und Mayer, er soll am Sonntag beim Testspiel erstmals zum Einsatz kommen

Dass zum schwer verletzten Stürmer Stephan Vogt (Schein- und Wadenbeinbruch und Riss des Syndesmosebandes) auch noch der Ausfall von Vincenz Mayer aufgrund einer Fraktur an der Hand hinzukam, hat die Towerstars derb getroffen. Zunächst schien es, als ob eine Nachverpflichtung nicht im Raum stehen würde. Jetzt hat das Management des DEL2-Clubs doch nachgelegt. Von den Löwen Frankfurt wechselt der 24-jährige Denis Reimer zu den Towerstars. Der 1,96 Meter große Stürmer hielt sich zuletzt in einem Try-out Camp in Riga fit und war vertraglich ungebunden. Das kam bei der schnellen Entscheidung natürlich entgegen, und wenn alle Lizenzierungsformalitäten abgeschlossen sind, könnte Reimer am Sonntag beim Testspiel gegen den HC Ajoie erstmals auflaufen. "Wir sind froh, dass das so schnell geklappt hat. Dennis hat sich auch gleich auf den Weg zu uns gemacht", sagte Towerstars-Coach Jiri Ehrenberger. Auch wenn der neue Stürmer letzte Saison aufgrund einer Schulterverletzung nur 19 Spiele absolvieren konnte, ist Ehrenberger zuversichtlich: „Dennis Reimer ist ein guter Mann für die ersten beiden Ligen in Deutschland. Natürlich müssen wir ihm ein bisschen Zeit geben, sich in die bestehenden Reihen einzufinden.“

Positives wurde im Rahmen des Donnerstagstrainings auch zum Status von Brian Roloff und Raphael Kapzan bekannt. Nach einem Magen-Darm-Infekt ist Roloff wieder einsatzbereit, bei Raphael Kapazan ist nach muskulären Problemen die Rückkehr ins Teamtraining für nächste Woche vorgesehen.

Heute steht für die Towerstars das nächste Testspiel auf dem Plan, sie sind zu Gast beim Oberligisten Eisbären Regensburg. Diese haben bei ihren ersten Vorbereitungsspielen ein Ausrufezeichen gesetzt, als sie gleich zweimal gegen den DEL2-Vertreter Eispiraten Crimmitschau gewonnen haben. Nicht weniger einfach wird das nächste Heimspiel am Sonntag, wenn um 17 Uhr der Schweizer NLB-Club HC Ajoie zu Gast in der Eissporthalle sein wird. Das Team gilt technisch und läuferisch sehr versiert.