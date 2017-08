Regionalsport See Ost "Strandbadmafia" gewinnt FiFo-Cup in Friedrichshafen

"Strandbadmafia" gewinnt FiFo-Cup in Friedrichshafen

Regionalsport See Ost

Erfolgreicher FiFo-Cup für Hobby-Beachvolleyballer. Zwei gegen zwei und vier gegen vier im Sand von Friedrichshafen.

Beachvolleyball: (gsc) Während in Wien die Beach-Weltmeister gekürt worden sind, ist auf der Beachvolleyballanlage des VfB Friedrichshafen der FiFo-Cup für Hobbyspieler ausgetragen worden. Beim Zwei-gegen-zwei-Turnier mit 13 Teilnehmern holte sich das Team Here-we-are vor dem Team Nusser den Sieg. Am Sonntag kämpften zehn Mannschaften im Modus „vier gegen vier“ um Pokale. In diesem Wettbewerb hat die Strandbadmafia gewonnen, Zweiter wurde das Team SLAJ. Alle Teams wurden mit einem Preis bedacht. „Der FiFo-Cup wird von Jahr zu Jahr beliebter“, zog Rene Schiller, Geschäftsführer des Fitness Forums im Bodensee-Center, ein positives Fazit.