Friedrichshafen Steinmaßl: "Mehr als unglücklich"

Landesligist Kehlen muss Punktverlust hinnehmen. Last-Minute-Ausgleich entscheidet die Partie.

Fußball-Landesliga: SV Kehlen – SV Maierhofen/Grünenbach 3:3 (1:0). – Ein Spiel, welches lange Zeit vor sich hin plätscherte, kam in der Schlussphase erst richtig auf Touren: SV Maierhöfen/Grünenbach machte mit zwei späten Toren einen 3:1-Rückstand wieder wett. Mit diesem Punktgewinn halten die Allgäuer ihre theoretische Möglichkeit auf den Klassenerhalt doch noch am Leben.

Der SV Kehlen war von Anfang an bestimmend auf dem Feld und machte vor der Pause den Führungstreffer. Maxi Rieber schlägt vom linken Flügel eine Flanke vors Tor, allerdings flach – und nicht noch. Am Boden scheint SVM-Torhüter Vogel seine Probleme zu haben, denn er lässt den Ball nach vorne abprallen. Dort steht David Bernhard goldrichtig und staubt zum 1:0 ins leere Tor ab. Maierhöfen glich noch vor der Pause aus, musste aber sehr schnell wieder einen Rückstand hinnehmen. Kehlen hat das Spiel weiterhin sicher im Griff. Allerdings gibt es derzeit keinen Druck auf den gegnerischen Strafraum. Es sieht alles gefällig aus, aber viel quer und wenig steil.

Als Sokrates Michalis neun Minuten vor dem Ende das 3:1 für Kehlen machte, schien das Spiel gelaufen. Doch die Mannschaft vom SV Maierhöfen fasste sich in der Schlussphase nochmals Mut und machte mit zwei Treffern noch den Ausgleich. In der Nachspielzeit fällt ein Freistoß Christoph Schimmel vor die Füße, der flach aus 11 Metern ins Eck trifft. Somit Ausgleich praktisch mit dem Schlusspfiff. Man konnte es fast erahnen, da die Gäste am Schluss alles nach vorne warfen. Kehlen verpasste mit seinen Chancen die frühzeitige Entscheidung, sodass sich der SVK diesen unglücklichen Punktverlust selbst anlasten musste.

Sehr glücklich war der Punktgewinn für das Gästeteam aus Maierhöfen – dies gestand auch Gästetrainer Alexander Odemer ein: „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung meiner Mannschaft nicht. Wir waren in den Zweikämpfen zu schwach, Kehlen hatte deutlich mehr Torchancen.“ Glücklich ist Odemer einzig über diesen Punktgewinn: „In unserer Situation ist er total wichtig für uns“.

Kehlens Trainer Michael Steinmaßl war nach dem Last-Minute-Tor der Gäste bedient: „Das ist mehr als unglücklich, aber da sind wir selber schuld. Wir hätten mit unseren Chancen nachlegen müssen, in der Schlussphase haben wir schlecht verteidigt.“ Ein enttäuschendes Unentschieden. – Tore: 1:0 David Bernhard (38.), 1:1 Dominic Wagner (45.), 2:1 Nikolai Hack (50.), 3:1 Sokrates Michalis (81.), 3:2 Patrick Zeh (82.), 3:3 Christopher Schimmel (95./5.).

SR: Felipe Merino-Katsaras (Tübingen). – ZR: 150.

SV Kehlen: Divy – Rieber, Scheuböck, Blaser, Horvat (83. Knöpfler), Lang (69. Stumpf), Paris, Beier (74. Michalis), Stetter, Bernhard, Nikolai Hack (89. Schorpp).

SV Maierhöfen: Vogel – Rieser, Dominik Merz, Ehrmann (84. Odemer), Marco Wagner, Dominik Wagner, Felix Merz (57. Zeh), Scholz, Einsle, Zähringer (57. Wegmann), Schimmel.