Regiosport See Ost Steffen Wohlfarth: Zu doof, um oben mitzuspielen

Frust beim Fußball-Oberligisten FV Ravensburg nach der 2:3-Niederlage gegen Pforzheim. Der Trainer Wolfram Eitel und Kapitän Steffen Wohlfarth reden Klartext. Am Freitag wird in Balingen gespielt.

Fußball-Oberliga: Der Stachel saß tief beim FV Ravensburg. Kurz nach der Pause hatte Kapitän Steffen Wohlfarth im Verfolgerduell mit dem 1. CfR Pforzheim das 2:0 erzielt, 20 Minuten später stand es 2:3 und der Oberligist war nach dem erneuten Platzverweis gegen Moritz Jeggle nur noch zu zehnt. Entsprechend sauer und äußerst offen blickten Wohlfarth und Trainer Wolfram Eitel auf die Partie zurück.

„Nach dem 2:0 hat jeder von uns weniger gemacht. Jeder schaute nur noch auf sich, dass er gute Dribblings macht, dass er auf dem Platz gut aussieht“, meinte Wohlfarth. Der Unterschied zum Gegner: „Pforzheim spielt einfach, macht nichts Verrücktes.“ Und ließ sich auch durch zwei Strafstöße nicht aus der Ruhe bringen. Stattdessen erzielten die Gäste aus dem Nichts den Anschlusstreffer. Für den FV Ravensburg nahm das Schicksal damit seinen Lauf. „Wir sind zu doof, um oben mitzuspielen. Das sind nicht zehn Prozent, die uns fehlen, um gegen Pforzheim zu gewinnen, sondern 100 Prozent, die uns fehlen, um oben mitzuspielen“, schimpfte Wohlfarth.

Nach einem solchen Spiel dürfe man „das Wort Regionalliga nicht in den Mund nehmen“, meinte Wolfram Eitel. Genauso sah es Torschütze Wohl-farth: „Wenn wir so spielen, brauchen wir nicht von einer anderen Liga als der Oberliga reden.“ Für Eitel war es gar „die Saison entscheidende Viertelstunde“. In seiner Stimme klang große Enttäuschung mit. Logische Schlussfolgerung: Insgeheim hatten sie beim FVR noch gehofft, bei einem Patzer der Konkurrenten ein Wörtchen im Aufstiegskampf mitsprechen zu können. „So katastrophale 15 Minuten können uns die ganze Saison kosten“, ärgerte sich Eitel.

Bleibt – wieder einmal für den FV Ravensburg – der wfv-Pokal. Was muss passieren, um schnell wieder erfolgreich zu sein? „Wir müssen aus solchen Spielen lernen“, sagt Eitel. „Man darf sich selber nicht so wichtig nehmen“, meint Wohlfarth und erklärt: „Wenn einer bei uns ein gutes Spiel macht, ist er kein Bundesligaspieler, und wenn einer ein schlechtes Spiel macht, ist er kein Kreisligaspieler. Wir sind alle zurecht in der Oberliga und keiner ist mehr wert als ein anderer.“

Allerdings – und das ist das Problem der Ravensburger: „Bei uns ist die Leistung oft eine Lotterie, sogar innerhalb eines Spiels. Wir haben keine Konstanz.“ Daran arbeitet Eitel schon lange, bislang vergeblich. „Andere Mannschaft sind stabiler“, sagt der Coach. Bereits am Freitag geht es für den FV Ravensburg in Balingen weiter, ehe am Dienstag im Pokalspiel bei Verbandsliga-Tabellenführer SGV Freiberg das Halbfinale erreicht werden soll.

Sorgen, dass es sein Team mit angeknackstem Selbstvertrauen dort schwierig haben könnte, hat Wohlfarth nicht. „Vor einem Jahr hatten wir vier Spiele in Folge nicht gewonnen, haben dann einen Sieg in Freiburg gefeiert und anschließend das Viertelfinale in Ulm gewonnen.“ Die Spatzen waren in diesem Spiel zwar klarer Favorit gewesen und stiegen später in die Regionalliga auf, das Pokalspiel verloren sie aber gegen den FVR mit 0:3. Auf seine Pokalstärke baut Ravensburg auch dieses Mal. Zusätzliches Selbstvertrauen durch ein erfolgreiches Derby in Balingen käme trotzdem gerade recht.