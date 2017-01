Staunen, Freude, Glück und Bestätigung

Der Traum von Liane Lippert ist wahr geworden. Die junge Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen fährt als Profi für das niederländische Team Sunweb.

Radsport: Das WorldTour-Team Sunweb wurde am Flughafen Münster-Osnabrück offiziell vorgestellt. Die Präsentation fand mediengerecht in einem Flugzeughangar statt, um so das Abheben, das Aufsteigen, den Überflug symbolträchtig darzustellen. Und mittendrin, da steht sie: Liane Lippert vom RSV Seerose Friedrichshafen, für die genau in diesem Moment ein Traum in Erfüllung geht. Ein Traum, für den sie seit zehn Jahren auf dem Rennrad sitzt. Ein Traum, an dessen Verwirklichung sie die vergangenen zwei Jahre extrem hart gearbeitet hat.

Glänzend moderiert von Marc Bator, ehemaliger Nachrichtensprecher der Tagesschau und nun bei den Sat-1-Nachrichten, wurde jeder einzelne Athlet auf die Bühne gerufen und vorgestellt. Sichtlich ergriffen stand die 19-jährige Sportlerin aus Friedrichshafen auf dem Podium. Wohl wissend, dass just in diesem Moment ihr Auftritt via livestream um die Welt geht. Später nach ihrem Eindruck befragt, definierte sie den Auftritt mit “Staunen, Freude, Glück, Bestätigung, Zufriedenheit.“

Insgesamt gehören den drei professionellen Sunweb-Teams 48 Athleten an, die in einer Männer-, Frauen- und Nachwuchsmannschaft organisiert sind. Während die Männer und der Nachwuchs mit deutscher Lizenz starten, gehen die Frauen mit einer niederländischen Lizenz in die Rennen. Das neu formierte Frauenteam hat fünf Neuzugänge, darunter die ehemalige Welt- und derzeitige Europameisterin Ellen van Dijk (Niederlande) sowie die niederländische Meisterin von 2015, Lucinda Brand. Die U-19-Europameisterin Liane Lippert ist die einzige Fahrerin, die die deutschen Farben vertritt. Insgesamt besteht das elfköpfige Frauenteam aus sechs Nationen und weist ein Durchschnittsalter von 24 Jahren auf. Vor allem die erfahrenen Holländerinnen bilden das Rückgrat der Equipe, in das die beiden Jungprofis, Liane Lippert und die gleichaltrige französische Doppelmeisterin Juliette Labous, eingebettet werden. Beide sollen entsprechend der Teamphilosophie langsam aufgebaut werden. „Wir wollen nicht nur die bestmöglichen Ergebnisse in den Rennen einfahren, sondern auch etwas für die Zukunft aufbauen“, sagte der langjährige Teamchef Iwan Spekenbrink.

Die Teamatmosphäre beschreibt die Fahrerin aus Friedrichshafen als äußerst harmonisch. Was ihr in der Schule schwerfiel, ist jetzt eine Selbstverständlichkeit – die gemeinsame Verständigung findet ausschließlich auf Englisch statt. Gleichwohl haben sich auch bereits einige holländische Worte eingeschlichen. Kein Wunder, das Team besitzt in den Niederlanden ein eigenes Haus, an das der Personal- und Materialbereich angegliedert ist. Hier können die Fahrerinnen wohnen, wann immer sie das wollen. Genau hier soll sich ein Mannschaftsgeist entwickeln können.

Als Fahrerin auf Gesamtklassement sowie als Kletterspezialistin wird Lipperts Saison mit den schweren Frühjahresklassikern in Belgien und Holland beginnen. Aufgaben, die sie bereits 2016 mit dem deutschen Nationalkader bravourös bestritten hatte. “Das ist eine einmalige Gelegenheit, meine Profikarriere in einem der besten Frauenteams der Welt zu beginnen. Ich hoffe, dass ich eine sturz- und verletzungsfreie Saison fahren kann, die primär dem Sammeln von Erfahrung dienen soll. Da ist auch bereits der nächste Traum – ich möchte an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilnehmen!“

Nichts Neues für die beiden langjährigen Betreuer Frank Amman und Jörg Schnurbusch, die Lipperts sportliche und organisatorische Schiene lokal abdecken. Beide haben Tokio bereits 2015 als Langziel definiert. Sicher zu Recht stolz darf der RSV Seerose Friedrichshafen darauf sein, nach Clara Koppenburg innerhalb von drei Jahren eine zweite Fahrerin in den Profiradsport entlassen zu können.