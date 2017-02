Statt 1860 München nun Lindauer SC

Karl-Christian Bay wird Präsident des Lindauer SC. Neuer Vorstand gewählt – spannende Wahlen mit zahlreichen Kandidaten.

Segeln: Bislang machte er weniger Schlagzeilen in Sachen Segelsport, dafür umso mehr, wenn es um den skandalgeprägten Fußballzweitligisten 1860 München geht: Dort war der Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt Karl-Christian Bay lange Zeit in der Vorstandsriege aktiv. Am Freitagabend nun wurde er mit 164 Stimmen (von 257 wahlberechtigten Mitgliedern) zum neuen Präsidenten des Lindauer Segler-Clubs (LSC) gewählt.

Er war als einziger Kandidat für den Vorsitz angetreten. „Mir ist bewusst, dass ich keine lange Klubhistorie habe, aber ich lebe und arbeite in Lindau“, erklärte der neugewählte Vorsitzende. Mit dem Segelsport verbunden fühlt sich Bay aber schon, seit er mit seinen Eltern als Kind regelmäßig auf dem Bodensee unterwegs war. „Eigentlich wollte ich aber Fußball spielen, doch eine Knieverletzung beendete meine Laufbahn“, erzählt Bay, der in Wilhelmsdorf im Internat war.

Neben Bay wurde auch der restliche LSC-Vorstand neu gewählt, wobei es für einige Vorstandsposten mehrere Bewerber gab. Der bisherige Vorsitzende Andreas Ober war nach sechsjähriger Amtszeit nicht mehr angetreten. Für die kommenden zwei Jahre wurde Achim Holz an seinem 70. Geburtstag zum 2. Vorsitzenden gewählt, Brigitte Heine als Kassenwart, Sandra Haupt als Schriftführerin, Ken Strachan als Hafenmeister, Martin Cosalter als Hauswart, Markus Mayer als Jüngstenwart, Stefan Latzel als Wettsegelobmann, Paul Käser als Jugendwart, Andreas Mittelstädt als Takelmeister. Die sechs Beisitzer sind: Sportwart Nick Jung, Pressewart Stephan Frank, Veranstaltungswart Susanne Käser, Sponsoring Alexander Gerstner, Jugendvertreter Alex Kickl und für die neu geschaffenen Position Koordination und Technik wurde Lukas Hummler gewählt.

Paul Käser, der als Jugendwart gewählt wurde und selbst noch Jugendmitglied ist, begründet im LSC eine neue Ära. „Wir haben als Jugendliche beschlossen, dass wir als junges Team dafür sorgen wollen, dass es im LSC bald wieder viele Jugendliche gibt, die Spaß am Segeln haben. Natürlich holen wir uns für die Traditionsschiffe wie die 'Bayern' und die Ausbildung erfahrene Mitglieder wie unseren früheren Jugendwart Robby Nitsche und Max Kohlhund“, erklärte er.

Der LSC, der vor 127 Jahren gegründet worden war und mehr als 700 Mitglieder hat, gehört zu den Traditionsklubs nicht nur am Bodensee. Als größte Veranstaltung richtet der LSC jedes Jahr die Nacht-Langstreckenregatta „Rund Um“ aus. Im vergangen Jahr war eine LSC-Mannschaft in der 1. Segelbundesliga erfolgreich und kam auf den vierten Platz. Karl-Christian Bay, der mit seinem Unternehmen große Sportverbände wie die Fifa und den Deutschen Sportbund berät und die Segelbundesliga unterstützt, will mit der Förderung der Nachwuchsarbeit und des Regattasports nach eigenen Angaben die Zukunft des Traditionsklubs sichern.

Sicher ist auf jeden Fall, dass er einen finanziell gut aufgestellten Verein übernimmt, wie die Vermögensübersicht ergab. Mit großer Mehrheit wurde von den Mitgliedern auch der Haushalt für das Jahr 2017 verabschiedet.