Regionalsport See Ost Startgelder werden moderat angehoben

Beschluss beim Bezirkstag der Tischtennisvereine in Mochenwangen. Der Vorstand wurde entlastet und wiedergewählt.

Tischtennis: Die Vertreter aller Vereine des Bezirks Allgäu-Bodensee haben sich am Freitag in der Mochenwangener Turn- und Festhalle zum Jugend- und Erwachsenen-Bezirkstag getroffen.

In der vollen Halle begrüßten nach dem Bürgermeister der Gemeinde Wolpertswende/Mochenwangen, Daniel Steiner, der Bezirksvorsitzende Thomas Machelett und der Vertreter des Württembergischen Verbandes, Bernd Kaltenbach, die Teilnehmer der Veranstaltung. Immer ein Highlight dieser Tagungen sind die von Machelett zusammen mit den Spielleitern Rudolf Eisele im Mannschaftssport und Olaf Walschburger im Pokal vorgenommenen Ehrungen der Mannschaftsmeister und Pokalsieger der abgelaufenen Saison 2016/17.

Dann berichtete der Vertreter des TTVWH, Bernd Kaltenbach, von Problemen in der Geschäftsstelle in Stuttgart und ging auf die neue, ab der Saison 2017/18 gültige Wettspielordnung ein. Karl Vochezer konnte von der sehr gut angenommenen Homepage des Bezirkes berichten. Bemängelte aber, dass die Vereine ihn immer noch zu wenig mit Material für diese „fütterten“. Chris Kratzenstein, verantwortlich für den Spielbetrieb, ließ die Versammlung wissen, dass Pokalspielabsagen wie in der regulären Spielrunde bestraft werden, es immer ein Final-Four geben muss. In seiner Funktion als Bezirksjugendwart berichtete Kratzenstein von der konstanten Zahl von Mädchen, die sich für den Tischtennissport begeistern.

Bei den Klasseneinteilungen gibt es bei den Mädchen keine Änderungen. Bei den Jungen werden geringfügige Änderungen vorgenommen. Rudi Eisele, Beauftragter für Mannschaftssport, freute sich erneut darüber, dass es bei den Spielen von 141 Herren- und 21 Damenmannschaften aus 52 Vereinen in der gesamten Saison 16/17 keinen einzigen Protest gegeben habe.

Von einer vorzüglich geführten Kasse berichtete die Kassenprüferin Beate Senf. Kassenwart Wolfgang Birsner leiste eine tolle Arbeit. Und so wurde der gesamte Bezirksvorstand von der Versammlung einstimmig entlastet. Bei den nun im Zweijahresrhythmus folgenden Neuwahlen wurde der gesamte Vorstand mit Thomas Machelett, Karl Vochezer, Chris Kratzenstein und Wolfgang Birsner wiedergewählt.

Alle Anwesenden votierten einstimmig dafür, dass bei den Startgeldern für Turniere und Pokalspiele nach vielen Jahren des Stillstandes der Beitrag moderat angehoben werden muss. Beim letzten Thema der Veranstaltung, den Damen- und Herrenklasseneinteilungen für 2017/18, gab es noch viel Redebedarf und manche Diskussion. Letztendlich konnte der Bezirkstag aber doch wieder in Harmonie abgeschlossen werden.