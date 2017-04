Regionalsport See Ost Start in die fünfte Bundesligasaison am Chiemsee

Start in die fünfte Bundesligasaison am Chiemsee

Segel-Bundesliga wächst um drei Events. Neue Regeln für Regatten und die Qualifikation.

Segeln: 2017 wird es neben der 1. und 2. Bundesliga vier Regionalligen, eine Junioren-Liga sowie einen Ligapokal unter dem Motto „Amateur meets Profi“ geben. Wie bisher segeln je 18 Vereine in der 1. und 2. Liga. Hinzukommen die Regionalligen Nord, Ost, Süd und West sowie die Junioren-Liga, bei denen rund 70 Vereine um Ranglistenplätze kämpfen.

Entsprechend den geänderten Regeln für den Auf- und Abstiegsmodus werden die Zweitligisten bereits im August, nach den Wettfahrten in Glücksburg, wissen, wer zu den Aufsteigern in die Spitzenklasse 2018 gehört. Insgesamt nehmen 54 Segelvereine aus der 1. und 2. Bundesliga, den vier Regionalligen und der Junioren-Liga teil. „Der neue DSL-Pokal wird analog zum Fußball die verschiedenen Ebenen des Liga-Segelsports zusammenführen und ein spannendes Aufeinandertreffen zwischen den ‚Profis’ aus der 1. und 2. Bundesliga und den ‚Amateuren’ der Regionalligen und der Junioren-Liga schaffen. Diese Veranstaltung ist gleichzeitig die Qualifikation für den Aufstieg aus der Regionalliga in die 2. Bundesliga“, erklärte Ole v. Studnitz, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Segel-Liga (DSL). Der neue Segel-Liga-Pokal (DSL-Pokal) ersetzt ab Herbst die Qualifikation für die 2. Liga. „Wir haben jetzt ein solides und klar strukturiertes Fundament aufgebaut“, meint Oliver Schwall, Geschäftsführer der DSBL. „Mit den Regionalligen und der Junioren-Liga eröffnen wir allen ambitionierten Segelklubs und ihren Mitgliedern in Deutschland den direkten Einstieg ins Liga-Segeln“. Mit der Einführung des DSL-Pokals ist auch der Gewinn des Triples möglich.

Die Regionalliga mit integrierter Wertung für die Junioren werden je nach Region als Einzelevent oder im Rahmen einer J-70-Klassenregatten ausgerichtet. Für beide Ligen werden die separaten Finalläufe wieder abgeschafft. Stattdessen gibt es 16 Flights mit 48 Läufen. Das wurde von den Seglern als „irgendwie gerechter empfunden“.

Die Saison wird für beide Ligen am Freitag in Prien am Chiemsee eröffnet, wobei der offizielle Startschuss gegen 11 Uhr fallen sollen und das letzte Ankündigungssignal bis Sonntag 16 Uhr möglich ist. Auf diesem süddeutschen Binnensee ist die Bundesliga zum ersten Mal zu Gast. Das Finale im Kampf um die Deutscher Meisterschaft wird bei einem zusätzlichen sechsten Event im November auf dem Wannsee in Berlin ausgetragen. Vom Bodensee kämpfen dieses Jahr der Lindauer SC, der SMC Überlingen und der Württembergische YC um die deutsche Schale, während der BYC Überlingen und der Konstanzer YC alles daran setzten werden, zumindest ihren Platz in der 2. Liga zu halten oder wenn möglich aufzusteigen.

Aus der Bundesliga hat sich die Sailing Champions League (SCL) entwickelt. Teilnehmen dürfen die vier besten Klubs der nationalen Liga. 2017 nehmen 300 Klubs und 13 Ländern an den Qualifikationsregatten in St. Petersburg und St. Moritz teil.

Die Regattatermine

1./2. Bundesliga: 28. – 30. April 2017 in Prien am Chiemsee, Chiemsee

1./2. Bundesliga: 25. – 27. Mai 2017 in Lindau, Bodensee

1. Bundesliga: 17. – 19. Juni 2017 in Kiel, Ostsee

2. Bundesliga: 01. – 03. Juli 2017, Warnemünde, Ostsee

1./2. Bundesliga: 21. – 23. Juli 2017 in Travemünde, Ostsee

· 1./2. Bundesliga: 18. – 20. August 2017 in Glücksburg, Ostsee

· Qualifikation: 13. – 15. Oktober 2017 in Glücksburg, Ostsee

· 1. Bundesliga: 02. – 04. November 2017 in Berlin, Wannsee

Die Bodenseeklubs

Lindauer SC: Veit Hemmeter, Martin Hostenkamp, Fabian Gielen, Yannik Netzband.

SMC Überlingen: Tino Mittelmeier, Franziska Bäurle, Alexander Gaiser, Henrik Schaal.

Württembergischer YC: Max Rieger, Moritz Rieger, Felix Diesch, Conrad Rebholz.

BYC Überlingen: Joseph Pochhammer, Felix Tröger, Jonathan Koch, Matthias Steidle.

Konstanzer YC: Felix Schrimper, Johannes Voigt, Dominic Maierring, Sebastian Uecker.