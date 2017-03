Starke zweite Halbzeit des VfB Friedrichshafen

Fußball-Landesligist besiegt den FV Ravensburg II mit 4:0. ein Auftakt nach Maß für den Tabellenvierten nach der Winterpause.

Fußball-Landesliga: VfB Friedrichshafen – FV Ravensburg II 4:0 (1:0). – Aufgrund einer starken zweiten Halbzeit ist der Heimsieg des VfB Friedrichshafen verdient.

Aber schon in der ersten Minute hätten die Gäste in Führung gehen können. Ugur Tuncay unterlief am eigenen Strafraum ein ungewohnter Fehler. Frei vor dem Tor kam Felix Bonelli nicht an Torhüter Phillipp Meier vorbei. Im Gegenzug gab es für den Gastgeber Eckball. Ugur Tuncay erzielte per Kopf das 1:0 – und der Fehler war vergessen. Der Tabellenachte machte mit seinen vier oberligaerfahrenen Spielern in seinen Reihen mächtig Druck. Zwei Mal ging aber der Ball in aussichtsreicher Position übers VfB-Tor. Von den Friedrichshafenern war nun viel Einsatz erforderlich, um den Ausgleich zu verhindern. In der 28. Minute hatten die Gäste erneut Pech, als ein abgefälschter Ball auf der Torlatte landete. Nicht ungefährlich waren die Konter der Friedrichshafener, die Ravensburger Abwehr sah da nicht gut aus. Der immer stärker werdende Wind beeinflusste das Spiel zunehmend. Damit der Ball bei Freistößen oder Eckbällen liegen blieb, mussten die Spieler viel Geduld aufbringen, den richtigen Zeitpunkt abwarten. Die Gäste hatten weitere Tormöglichkeiten. Ein Freistoß an der Strafraumecke landete in der Mauer. VfB-Torhüter Philipp Meiser war ebenfalls gefordert. Es blieb nach 45 Minuten bei der knappen Führung für die Gastgeber.

Zwei Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, als Daniel Di Leo mit einem Schuss aus 30 Metern und mit Windunterstützung den Ravensburger Torhüter Clemens Frey zu einer Glanzparade zwang. Den flach geschossenen Ball konnte er gerade noch um den Pfosten lenken. Der anschließende Eckball von Joshua Merz getreten drehte sich in der Luft in den Fünfmeterraum. Nur Oliver Senkbeil berechnete die Flugkurve des Balls richtig und köpfte (49. Minute) das 2:0. Nun wurde die Partie zu einem richtigen Sturmlauf in Richtung Gästetor. Der Ravensburger Torhüter zeigte seine Klasse bei Distanzschüssen von Pascal Booch und Denis Nikic. Es war schwer, den Ball richtig zu berechnen und den Körper hinter das Leder zu bringen. Die Friedrichshafener machten es vollkommen richtig, sie hielten das Spielgerät flach. Mit viel Laufarbeit und gutem Zweikampfverhalten schon in der Ravensburger Hälfte gelangen ihnen sehenswerte Kombinationen. Gut 25 Minuten kamen die Gäste nicht ein einziges Mal gefährlich vors VfB-Tor. Schon knapp hinter der Mittellinie war die VfB-Abwehr präsent und fing die Bälle ab. Was fehlte, war der dritte Treffer, um das Derby endgültig zu entscheiden. Es dauerte bis zur 81. Minute: Am Strafraum erkämpfte sich Joshua Merz den Ball. Den beiden Abwehrspielern ließ er keine Chance und erzielte das 3:0. In der 83. Minute machte der wieder stark spielende Pascal Booch für Alessio Genua Platz. Der rechtfertigte seinen Einsatz, setzte sich gegen vier Gegenspieler durch und markierte in der 89. Minute das 4:0.

„Der Sieg zum Auftakt ins Jahr ist völlig verdient. Die fünf Wochen harte Vorbereitung haben sich schon ausgezahlt“, sagt VfB-Trainer Christian Wucherer. „Wir sind als Mannschaft aufgetreten, das war der Grundstein für diesen Sieg“, fügte Kapitän Daniel Di Leo hinzu.