Regionalsport See Ost Starke Clara Koppenburg beim Giro Rosa

Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen schließt in Italien als beste Deutsche auf Platz sechs in der U-23-Wertung ab.

Radsport: (kul) In Italien ist für Clara Koppenburg der Giro d'Italia Internazionale Femminile, kurz Giro Rosa, auf dem Programm gestanden. Die Radsportlerin des RSV Seerose Friedrichshafen hat für das Profiteam Cervelo-Bigla Pro Cycling den sechsten Platz in der U-23-Wertung herausgefahren.

Zu fahren waren zehn Etappen durch Italien, unterbrochen von einem Mannschafts- und einem Einzelzeitfahren. Als Mitglied des Frauen-Profiteams Cervelo-Bigla Pro Cycling stand die junge Sportstudentin in gewohnter Manier den Titelaspirantinnen ihres Teams als Edelhelferin zur Seite. Eine Aufgabe, die Koppenburg erneut perfekt erfüllte.

Dank einer starken Teamleistung gelang es, die Dänin Cecilie Uttrup Ludwig auf Platz eins der Nachwuchswertung abschließen zu lassen. So einen Sieg fährt man jedoch nicht alleine ein, dazu bedarf es eines homogenen Teams. Die einzelnen Fahrerinnen haben sich immer einer bedingungslosen Stallorder zu unterwerfen, die alleine dem Zweck dient, die Favoritin am Rennende vorn zu sehen.

So auch beim Giro Rosa. In der Rundfahrt stand eine blendend aufgestellte Koppenburg mit gut 150 Frauen am Start. Ohne auf die einzelnen Rennen einzugehen, sie verrichte einen ausgezeichneten Job. Sie half, ihre Teamkollegin Cecilie Ludwig, Etappe für Etappe nach vorn bis schließlich zum Sieg der Nachwuchswertung zu schieben. Mehr als erwähnenswert ist, dass sie selber die U-23-Wertung auf Platz sechs abschloss, was auf ihre ansteigende Formkurve hinweist. Ähnlich wie ihre Vereinskollegin Liane Lippert vom Team Sunweb hofft auch sie, sich unter anderem mit dieser Leistung beim Bundestrainer für die im August in Dänemark stattfindende Europameisterschaft empfohlen zu haben.