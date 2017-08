Regionalsport See Ost Starke Brochenzeller Bogenschützen

Regionalsport See Ost

Fünf Medaillen und zahlreiche Top-Platzierungen an den württembergischen 3-D-Meisterschaften in Murrhard erzielt.

Bogenschießen: (rfi) Bei der zweitägigen württembergischen 3-D-Landesmeisterschaft in Murrhard, die in diesem Jahr das erste Mal vom WSV mit großem Zulauf veranstaltet wurde, haben die zwölf Bogenschützen des SV Brochenzell trotz starker Konkurrenz bei besten Wetterbedingungen erneut Spitzenleistungen gezeigt. Mit fünf Medaillen (zweimal Gold, dreimal Silber) und weiteren Top-Platzierungen war der Wettkampf ein voller Erfolg für den Schützenverein Brochenzell.

Den Landesmeistertitel errangen Tammino Offermann (Blankbogen, Jugend) und Ljubomir Zividanovic (Blankbogen, Herren Altersklasse). Vizemeister wurden Tobias Ullmann (Blankbogen, Jugend), Angelika Ullmann (Blankbogen, Damen) und Jürgen Offermann (Blankbogen, Herren).

Die übrigen Top-Platzierungen, Recurve, Herren: 4. Roman Hartmann. – Blankbogen, Damen: 7. Valerie Kasper. – Blankbogen, Herren: 4. Andy Gudelj, 5. Thomas Zäh, 10. Olaf Nessensohn, 11. Rüdiger Flitz, 16. Dirk Lippemeyer.

Jetzt bleibt abzuwarten, wer sich vom SV Brochenzell für die Deutsche Meisterschaft 3D, die am 16. und 17. September in Hinzweiler in der Pfalz stattfindet, qualifiziert hat.