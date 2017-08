Regionalsport See Ost Starke Brise und starker Endspurt in Travemünde

Starke Brise und starker Endspurt in Travemünde

Niklas und Alisa Engelmann vom YC Langenargen werden Sechste an der Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaft der 29er.

Segeln: Bei den Internationalen Deutschen Jugendmeisterschaften (IDJM) in Travemünde haben Moritz Buck und Luca Schneider (YC Radolfzell) den fünften Gesamtrang belegt, Niklas und Alisa Engelmann (YC Langenargen) wurden Sechste, Christoph Winkelhausen/Paul Fräntzki (BYC Überlingen) segelten auf Rang 17.

Nur alle vier Jahre treffen sich alle deutschen Jugendbootsklassen während der Travemünder Woche zur zweitgrößten Jugendregatta der Welt. Die 29er-Kadersegler des Landesseglerverbandes Niklas und Alisa Engelmann, Christoph Winkelhausen mit Vorschoter Paul Fräntzki sowie Moritz Buck mit Vorschoter Luca Schneider waren mit am Start. Im Rahmen der sechs Tage starteten die 100 Segler bei 18 Wettfahrten, was oftmals bis zu sieben Stunden Einsatz bedeutete.

Niklas und Alisa Engelmann gehören mit ihren 18 Jahren zu den „älteren und größeren Teams“. Vor allem bei leichten Winden ist das Gewicht nachteilig, weil bei geringerer Geschwindigkeit mehr Wasser verdrängt werden muss. Steuermann Niklas mit Vorschoterin und Schwester Alisa, erst seit August 2016 aus dem 420er in den 29er umgestiegen, beschreibt „die unbeständigen und leichten Winde und Winddreher am ersten Tag als schwierig zu segeln“. Und dann kam auch noch ein unglücklicher Frühstart hinzu, sodass „wir am ersten Tag nur auf dem enttäuschenden 26. Platz lagen“, und das nach Gesamtrang fünf 2016.

Doch nach ein paar Leichtwindtagen setzte sich eine starke Brise durch, die Geschwister schlossen als drittbestes deutsches Team zufrieden den Wettkampf ab. Mit kontinuierlichen Plätzen unter den besten zehn kämpften sie sich noch auf Gesamtrang sechs vor, verbesserten sich in der Gesamtdeutschen Rangliste auf Platz vier.

Moritz Buck mit Vorschoter Luca Schneider kamen die Starkwindtage mehr entgegen. Auch sie steigerten sich nach einem verpatzten Start stark, fingen am letzten Wettfahrttag das Team Engelmann noch ab und wurden mit nur zwei Punkten Vorsprung mit Gesamtrang fünf zweitbestes deutsches Team. Die „Youngsters“ Christoph Winkelhausen und Paul Fräntzki (BYCÜ) sicherten sich mit konstanten Einzelplatzierungen zwischen Platz zehn und 25 den guten Gesamtrang 17 im vorderen Drittel der Gesamtkonkurrenz.

Der 29er gilt als Vorstufe für den olympischen Skiff 49er. Deshalb ist die EM-Teilnahme in der Bretagne Ende August auch die letzte 29er-Regatta für die Geschwister Engelmann und Buck/Schneider. Beide Teams steigen ab September in den großen Bruder, die olympische Klasse der 49er, um.