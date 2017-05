Friedrichshafen Starke Auftritte bei Bezirksmeisterschaft

Kunstradfahrerinnen aus Friedrichshafen erzielen Bestleistungen. Ceyda Altug und Nadine Kurz gewinnen Bezirksmeister-Titel.

Kunstradsport: Vergangenen Sonntag fand in Friedrichshafen die Bezirksmeisterschaft im Kunstrad- und Einradfahren statt. Für die Altersklassen Schüler und Elite war das die letzte Chance, sich für die Württembergische beziehungsweise Baden-Württembergische zu qualifizieren. Für den RRMV (Rad-, Roll- und Motorsportverein) war dieser Tag äußerst erfolgreich.

Im Kunstradfahren der Schülerinnen U11 erreichte Selina Neuschel mit einer guten Kür und 33,19 ausgefahrenen Punkten eine persönliche Bestleistung und belegte einen tollen vierten Platz. Ebenfalls eine hervorragende Kür zeigte Lena Neuenfeld, die mit dem dritten Platz sogar aufs Treppchen durfte und mit 35,86 Punkten eine persönliche Bestleistung aufgestellt hatte. Da beide noch nicht sehr lange trainieren reichten die eingereichten Punkte nicht für eine Qualifikation aus, trotzdem können die beiden Mädchen stolz auf sich sein. Bei den Schülerinnen U13 zeigte Felizitas Kalbitz eine gute Kür und erreichte mit 32,53 Punkten den 7. Platz. Als letzte Starterin in dieser Altersklasse trat Ceyda Altug ihre Kür an. Gespannt schauten die Besucher ihr zu und bis auf ein Fehler am Ende zeigte sie wie gewohnt eine sehr elegante Kür. So konnte sie mit 11 Punkten Vorsprung zur Zweitplatzierten, Hannah Reichle aus Bad Schussenried, den Bezirksmeistertitel erringen. Damit hat sie sich den Start bei der Württembergischen Meisterschaft sichergestellt.

Für Nadine Kurz, die unter den Schülerinnen U15 startete, stand an diesem Tag sehr viel auf dem Spiel. Die zweifache Württembergische Vizemeisterin musste sich vorzeitig für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, da ihre Konfirmation am Tag der Württembergischen Meisterschaft stattfindet. Mit einer gelungenen Kür erreichte sie mit 111,10 Punkte sogar eine persönliche Bestleistung und wurde ebenfalls Bezirksmeisterin.

Im Einradfahren ging erst die sechser Schülermannschaft, bestehend aus Anika Eisele, Clara Rebholz, Chiara Bercea, Jennifer Schröter, Laura Schwimmer und Leoni Grunewald, an den Start und zeigte eine gute Kür. Bis auf einen Zusammenstoß lief alles sehr gut und auch danach fingen sich die Mädchen schnell wieder. Die Ruhe die sie bewahrten, wurde mit 69,64 Punkten am Ende belohnt und ihr Ziel wurde erreicht. Denn zusammen mit der Trainerin Jasmin Klaiber geht es im Mai zur Württembergischen Meisterschaft.

Julia Eisele, Selin Elgün, Carina Spahr und Marina Keinath starteten als vierer Mannschaft und stellten mit 34,72 ausgefahrenen Punkten eine persönliche Bestleistung auf. Sie konnten zeigen, dass sie in letzter Zeit eine große Entwicklung gemacht haben, aber um sich zu qualifizieren fehlt den vier Mädchen noch ein bisschen Übung. Mit einem ganz knappen Abstand von einem Punkt mussten sie sich mit dem zweiten Platz zufrieden geben.