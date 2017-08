Regionalsport See Ost Starke 30 Minuten reichen dem VfL Brochenzell

Fußball-Kreisliga-A-Verein gewinnt die erste Bezirkspokalpartie beim TSV Oberreitnau mit 8:3. Den Auftakt verschlafen.

Fußball-Bezirkspokal, 1. Runde: TSV Oberreitnau – VfL Brochenzell 3:8 (3:6). – (mj) Offenbar hatte die VfL-Abwehr den Anpfiff des Referees überhört, Oberreitnau führte nach acht Minuten durch Matthias Schober und Wolfgang Ströhm mit 2:0. Erst nach zehn Spielminuten setzte Claudio Hirscher ein erstes Zeichen für den VfL. Der Kopfball schien die Initialzündung, das Tempo wurde deutlich erhöht, das Leder lief wie geschmiert durch die Reihen und die Tore fielen wie reife Früchte. Das 1:2 erzielte Pascal Fahr nach feiner Einzelleistung (16.), das 2:2 nur drei Minuten später Markus Milbradt, dem ließ Jakub Erdem das 3:2 (25.) folgen, als er einen Abpraller flach in die Maschen setzte. Auch das 3:3 durch Wolfgang Ströhm konnte die VfL-Angriffsmaschine nicht stoppen und nach rund einer halben Stunde erzielte Markus Milbradt seinen zweiten Treffer zum 4:3. Dem wollte Jakub Erdem nicht nachstehen. Er ließ via Innenpfosten sein zweites Tor zum 5:3 folgen. Den Schlusspunkt der ersten Spielhälfte setzte Claudio Hirscher zum 6:3.

Bedingt durch die drückende Hitze und durch mehrere Wechsel (für Baumann, Yasin und Jakub Erdem sowie Klein kamen Besnard, Yannis Hirscher, Lehmann und Seitz) ließ der VfL es ruhiger angehen. Erdem per Foulstrafstoß zum 7:3 und Pascal Fahr per Abstauber zum 8:3 erzielten die Tore in einer niveauarmen zweiten Halbzeit. Einig waren sich beide Teams offensichtlich, was Strafstöße anbetrifft: Der VfL versemmelte einen (82.) und Oberreitnau fünf Minuten später. Ein hochverdienter Sieg, der nur vor der Pause das Potenzial des VfL erahnen ließ.