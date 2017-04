Regionalsport See Ost Sproll und die Staffeln des VfB LC Friedrichshafen glänzen in Aulendorf

VfB LC Friedrichshafen überzeugt mit seinen Sprintern. Die Leichtathleten eröffnen die Saison in Aulendorf.

Leichtathletik: Bei der traditionellen Bahneröffnung der oberschwäbischen Leichtathleten in Aulendorf glänzte – wie bereits berichtet – William Sproll mit 10,81 Sekunden über 100 Meter. Damit zeigte der VfB-LC-Sprinter nicht nur die stärkste Leistung der gesamten Veranstaltung, sondern unterbot auch locker die Norm für die Deutschen Jugendmeisterschaften, die Anfang August in Ulm ausgetragen werden. Über 200 Meter scheiterte er wegen eines groben Stolperers am Start noch an den geforderten 22,50 Sekunden, erzielte aber trotzdem in 22,91 Sekunden die schnellste Zeit auf dieser Strecke. Auch an der dritten Topleistung war Sproll beteiligt. Die U-20-Staffel (4x100 Meter) des VfB LC Friedrichshafen stürmte in der Besetzung Jannik Fritz, Florian Labuske, Philipp Seubert und William Sproll in 44,23 Sekunden ins Ziel. Zur DM-Norm (43,80) fehlen lediglich 43 Hundertstel, das sollte bis zur Meldefrist locker zu schaffen sein.

Die U-18-Mädels des VfB LC machten ebenfalls mit einer guten Staffelleistung auf sich aufmerksam. Tina Baus, Marie Kreidenweiß, Hannah Zinser und Luzia Eppler dominierten die Staffelkonkurrenz in 52,07 Sekunden. Zinser und Eppler kommen vom SV Oberteuringen und starten ab dieser Saison für den VfB LC.Um in Württemberg vorn mit dabei zu sein, oder sich sogar für Ulm zu qualifizieren, müssen sie sich allerdings noch etwas strecken und knapp zwei Sekunden heraus kitzeln. Ein sportliches, aber durchaus erreichbares Ziel.

Neben dem VfB LC waren in Aulendorf auch Athleten der LG öBK am Start. Aus deren Reihen überzeugte einmal mehr Anna Ludescher mit drei U-18-Siegen: 100 Meter 13,24 Sekunden, Weitsprung 5,02 Meter, Kugel 11,51 m.

Weitere gute Leistungen:

Schüler M 13, 75 Meter: 2. Neumann (LG öBK) 10,74. – 60 Meter Hürden: 1. Neumann 11,42.

M 14, 100 Meter: 1. Shoshaj (LG öBK) 13,28. – Kugel: 1. Shoshaj 9,57.

U 18, 400 Meter: 1. De Angelis (VfB LC) 56,82. – Kugel: 1. De Angelis 12,11.

U 20, 100 Meter: 3. Seubert (VfB LC) 11,64, 5. Labuske (VfB LC) 11,84.

Schülerinnen W 13, 75 Meter: 3. Fleck (VfB LC) 10,86.

Weibliche Jugend U 18, 100 m: 2. Zinser (VfB LC) 13,44, 3. Eppler (VfB LC) 13,56. – 200 Meter: 2. Zinser 27,95.

Männer, 400 Meter: 1. Bodenmüller (LG öBK) 56,07. – 110 Meter Hürden: 1. Stefan Gillich (LG öBK) 16,21. – Hochsprung: 2. Gillich 1,75. – Speer: 2. Gillich 41,95.

Senioren M 50, Kugel: 1. Udo Gillich (LG öBK) 10,94. – Speer: 2. Gillich 35,76.

Frauen, 100 m: 3. Birkenmaier (LG öBK) 13,42. – Hoch: 1. Denkinger (LG öBK) 1,50.