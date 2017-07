Regionalsport See Ost Sprinter des VfB LC Friedrichshafen glänzen in Kempten

William Sproll mit Quantensprung über 200 m, seine Zeit um 45 Hundertstel Sekunden gesteigert. LG ÖBK-Mehrkämpfer in Leinfelden-Echterdingen erfolgreich dabei.

Leichtathletik: Außer dem Großereignis der Deutschen Meisterschaften von Erfurt (wir berichteten) standen am Wochenende eine ganze Reihe weiterer Leichtathletikveranstaltungen auf dem Plan.

In Kempten wurden die Allgäuer Meisterschaften ausgetragen, und da spielten die Jugend-Sprinter des VfB LC Friedrichshafen eine herausragende Rolle. Am erfolgreichsten wieder einmal William Sproll. Dem 18-Jährigen, der zuletzt bei den Landesmeisterschaften mit drei Medaillen geglänzt hatte, gelang über 200 Meter sogar ein Quantensprung: In 21,79 Sekunden steigerte er seine Bestzeit um 45 Hundertstel und stürmte unter die Top 10 in Deutschland. Mit dieser Zeit meldete er auch seine Ambitionen für einen Finalplatz bei den deutschen Jugendmeisterschaften Anfang August in Ulm an. Auch über 100 Meter sorgte Sproll mit 10,89 Sekunden für die Tagesbestzeit und schlussendlich war er auch an der neuen Rekordmarke über 4x100 Meter beteiligt. Das VfB-LC-Quartett mit Jannik Fritz, William Sproll, Florian Labuske und Philipp Seubert zauberte 43,00 Sekunden auf die Bahn und könnte es – wenn alles klappt – auch ins Finale von Ulm schaffen. Weitere Bestleistungen in Kempten erzielten Felix Gallus über 200 Meter (22,78) und Eros de Angelis (U 18/Kugel/13,04).

Keine Bestleistung, dafür aber den IBL-Titel über 4x100 Meter, der auch bei dieser Meisterschaft vergeben wurde, sicherten sich die VfB-U-18-Mädchen. Tina Baus, Hannah Zinser, Marie Kreidenweiß und Luzia Eppler waren in 51,94 Sekunden erfolgreich.

Die LG Östlicher Bodenseekreis war mit ihrem Mehrkampfteam bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Leinfelden-Echterdingen am Start. Am besten hielt sich dabei der U-18-Jugendliche Moritz Heerling, der in einem dichten Feld im Zehnkampf mit 5334 Punkten und durchwegs ausgeglichenen Einzelleistungen Siebter wurde. Baldur Schwarzer, mit verletzungsbedingtem Trainingsrückstand in den Wettkampf gegangen, belegte den 15. Platz. Auch Anna Ludescher konnte sich nach längerer Verletzungspause noch nicht in Bestform präsentieren, belegte aber immerhin Platz fünf in der Klasse U 18. Stefan Gillich wurde mit 5544 Punkten in der Männerklasse Fünfter und zeigte seine beste Leistung mit einem Speerwurf auf 50,06 Meter.